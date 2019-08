Robert Fico podľa Sulíkovej SaS nie je morálny politik, ale bezohľadný manipulátor

Politik typu Roberta Fica musí rátať so všetkými možnosťami, ako sa udržať pri moci, aby sa vyhol trestnému stíhaniu za to, čo za tie roky spáchal. Tvrdia to predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík, Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

„Zahrnúť do týchto kalkulácií aj Ľudovú stranu Naše Slovensko je celkom logické. Fico predsa nie je morálny politik, ale bezohľadný manipulátor. V tomto kontexte sa ukazuje ako absurdnosť, že tretia vláda Roberta Fica sa sama pasovala za hrádzu proti extrémizmu,“ tvrdia liberáli.

Agentúru SITA informoval hovorca strany Róbert Buček. Portál Aktuality.sk v pondelok informoval, že Marian K. mal zariadiť, aby Najvyšší súd SR neoznačil ĽSNS za fašistickú stranu. Práve kotlebovci mali byť zárukou pre záchranu Ficovej vlády.

„Na možné spojenie Smeru-SD a Mariana Kotlebu neprišiel, samozrejme, len ´majiteľ zemegule´ Marian K. Otázkou však je, či by takéto spojenie bolo akceptovateľné všetkými figúrami v Smere, voličmi, ako aj partnermi Smeru v zahraničí,“ dodali liberáli.