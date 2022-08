Róbert Mak cíti, že má futbalu ešte čo dať, v austrálskom FC Sydney chce hrávať viac ako za posledný rok

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak si po ukončení pôsobenia v maďarskom tíme Ferencváros Budapešť mohol vyberať z viacerých ponúk a napokon sa rozhodol pre podpis zmluvy na dva roky s austrálskym FC Sydney.

Ako uviedol v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), v novom tíme už úspešne absolvoval lekársku prehliadku a začal sa zoznamovať s prostredím.

Dostatok času na aklimatizáciu

Sezóna 2022/2023 sa v austrálskej najvyššej súťaži začne 7. októbra, čo 31-ročnému útočníkovi poskytuje dostatok času na aklimatizáciu.

„Nič krajšie ako Sydney a Austráliu som si nemohol želať. Záujem prejavilo dosť klubov a niektoré boli aj zo zaujímavých destinácií. Stále som si však hovoril, že ešte počkám a dočkal som sa. Musím priznať, že nad touto možnosťou som neuvažoval, no keď som ponuku dostal, neváhal som. Táto ponuka sa mi javila zaujímavá v prvom rade futbalovo. Predsa len, Austrália je na opačnom konci sveta a lákalo ma vyskúšať si to tam. Možno už v živote nebudem mať takú príležitosť,“ povedal Mak, ktorý v minulosti hrával aj za nemecký Norimberg, grécky PAOK Solún, ruský Zenit Petrohrad a turecký Konyaspor.

Mak priznal, že sa o ponuke z FC Sydney rozprával s krajanmi Filipom Hološkom a Karolom Kiselom, ktorí tam úspešne pôsobili: „Hneď, ako ma kontaktovali, volal som Filipovi a aj Karolovi a obaja mi povedali, aby som neváhal a išiel tam. Ubezpečili ma, že futbal je tam na dobrej úrovni a tamojšia liga aj kluby majú skvelé futbalové zázemie. Ľudia na futbal chodia vo veľkom počte, predsa len sa v najvyššej súťaži objavujú aj známe mená. Čo sa týka Sydney, je to fantastické mesto, výborné aj na život, takže sa na túto výzvu už veľmi teším.“

Austrálsku ligu nesledoval

Účastník ME 2016 a 2020 zatiaľ nepozná austrálsku ligu, ale teší sa na to, čo na neho v Sydney čaká: „Priznávam, že som ju nesledoval, keďže časový posun je dosť veľký. No odkedy som túto ponuku dostal, začal som sa o ich ligu zaujímať. Videl som zostrihy z pár zápasov. Atmosféra na štadiónoch je výborná. Sydney postavilo krásny moderný stánok s 50-tisícovou kapacitou. Skrátka, mám sa na čo tešiť. Chalani ešte spomínali, že je to fyzicky náročná liga, tak som aj rád, že mám dostatok času sa na ňu pripraviť.“

Mak si myslí, že má stále dostatočnú kvalitu na to, aby hral futbal na najvyššej úrovni. „Odišiel som najmä s tým, že chcem viac hrávať ako posledný rok. Stále totiž cítim, že ešte mám čo futbalu dať a v tomto smere chcem ešte niečo dokázať,“ dodal 73-násobný slovenský reprezentant.

Na klubovej úrovni absolvoval spolu viac ako 30 stretnutí v Lige majstrov a Európskej lige. V najvyšších futbalových súťažiach v Európe už nastúpil na 347 duelov a strelil v nich 71 gólov. V mladosti bol členom akadémie anglického Manchesteru City.