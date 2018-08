Róbert Mak dohral odvetu play-off Európskej ligy na kraji obrany, postup Zenitu je najdôležitejší

PETROHRAD 31. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak so Zenitom Petrohrad potvrdili papierové predpoklady a vybojovali si účasť v skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019. Vo štvrtkovej odvete play-off síce prehrali na trávniku nórskeho Molde FK 1:2, ale vďaka domácemu triumfu 3:1 nepripustili blamáž.

„Veľmi sa tešíme z postupu. Splnili sme náš prvý tohtosezónny cieľ. Domáci boli aktívnejší, mali viac šancí, no my sme dokázali doviesť duel do pre nás úspešného výsledku,“ povedal Mak po stretnutí podľa svojho oficiálneho webu.

Dvadsaťsedemročný ofenzívny univerzál vo štvrtok nastúpil v 67. minúte a v závere zápasu si vyskúšal aj pre neho netradičný post. Po zranení Alexandra Aňukova absolvoval posledných niekoľko minút na pravej strany obrany.

„Ani sa nepamätám, či som niekedy hral na tomto poste,“ uviedol Mak. Vynútená improvizácia v defenzívnych radoch napokon neohrozila postup Zenitu. „Najdôležitejšie je, že sme postúpili. Tešíme sa na zápasy v skupinovej fáze Európskej ligy,“ dodal Mak.

Petrohradčania sa v skupinovej fáze môžu teoreticky stretnúť aj so slovenským majstrom Spartakom Trnava, ktorý si postup zaistili cez slovinskú Olympiu Ľubľana. Zenit pred piatkovým žrebom figuruje v prvom výkonnostnom koši. Rozdeľovanie tímov do skupín sa udeje v piatok od 13.00 h v Monaku.