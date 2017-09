BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Anglický spevák Robert Plant zverejnil skladbu Bluebirds Over the Mountain. Ide o coververziu piesne, ktorú v roku 1958 napísal Ersel Hickey a neskôr ju nahrali napríklad aj The Beach Boys a Ritchie Valens.

V novinke si zaspievala aj 66-ročná líderka kapely Pretenders Chrissie Hynde. Fanúšikovia a fanúšičky 69-ročného Planta si k piesni môžu pozrieť aj animované video.

Skladba sa bude nachádzať na albume Carry Fire, ktorý niekdajší spevák legendárnych Led Zeppelin plánuje vydať 13. októbra. Štúdiovka bude obsahovať celkovo jedenásť skladieb, medzi ktorými sú aj single The May Queen a Bones of Saints.

Robert Anthony Plant

* sa preslávil v spomínanej legendárnej kapele Led Zeppelin, s ktorou vydal deväť štúdiových albumov. Rozpad jednej z najlepšie predávaných kapiel sveta prišiel v roku 1980 so smrťou bubeníka Johna Bonhama.

Plant počas sólovej kariéry spolupracoval napríklad so skupinami ako Priory of Brion, Strange Sensation alebo Band of Joy, s bývalým gitaristom Led Zeppelin Jimmym Pageom či so speváčkou Alison Krauss. Prvú sólovú štúdiovku Pictures At Eleven vydal v júni 1982.

Nasledovali albumy The Principle of Moments (1983), Shaken ‘n’ Stirred (1985), Now and Zen (1988), Manic Nirvana (1990), Fate of Nations (1993), Dreamland (2002), Mighty ReArranger (2005), Raising Sand (2007) v spolupráci s Alison Krauss, ktorý získal v roku 2009 päť cien Grammy, ďalej Band of Joy (2010) a Lullaby and… The Ceaseless Roar (2014).