Robili zo mňa Messiho, potom však prišla kríza a kritika, spomína odchovanec AC Miláno Locatelli

MILÁNO 1. marca (WebNoviny.sk) – Taliansky futbalista Manuel Locatelli debutoval v seniorskom tíme AC Miláno už ako osemnásťročný a postupom času si utvoril pomerne stabilné miesto v zostave.

Premiérový zásah za „rossoneri“

Najviac sa mu vydarila sezóna 2016/2017, keď sedemnásťkrát nastúpil od začiatku v zápasoch tamojšej najvyššej súťaže Serie A. Pred aktuálnym ročníkom sa však zbalil a zamieril do Sassuola na hosťovanie s následnou povinnosťou trvalého prestupu. Mnohých fanúšikov to sklamalo, pretože Locatelli je odchovancom milánskeho klubu a ukazoval sa v dobrom svetle.

„Svoj prvý gól v Serii A som strelil práve proti Sassuolu. Skórovať na San Sire pre mňa bolo niečo jedinečné. Na drese mám číslo 73 a práve v 73. min som vtedy skóroval,“ spomínal Locatelli na svoj premiérový zásah v tíme „rossoneri“, citoval ho aj portál football-italia.net.

V istej dobe patril medzi najsledovanejších hráčov v červeno-čiernom drese. Bol srdciar, keď v októbri 2016 strelil gól do siete konkurenčného Juventusu Turín a rozhodol o triumfe 1:0, pri oslave sa rozplakal.

Krízu fanúšikovia málokedy odpúšťajú

„Zmenilo mi to život. Ľudia ma zastavujú na ulici a stále mi ten gól pripomínajú. Keď si na to spomeniem… Bolo tam 70 000 ľudí, v bránke Buffon a vďaka môjmu gólu sme vyhrali 1:0. Stále z toho mám zimomriavky,“ povedal mládežnícky reprezentant Talianska a pokračoval: „Prežil som v Miláne skvelé obdobie. Robili zo mňa Messiho. Bol som na titulných stránkach novín, písali sa o mne články, bol som v televízii a celkovo bolo okolo mňa veľa pozornosti.“

Potom však prišla kríza. Nedarilo sa jemu osobne a ani tímu. To fanúšikovia popredných talianskych klubov málokedy odpúšťajú. „Prišla kritika. Bolo toho naozaj veľa. Nedarilo sa mi a bolelo ma to. Priznávam, že som dosť trpel. Takže nebolo všetko ideálne. Vďaka pomoci rodiny sa mi to podarilo prekonať. Pomohla mi aj dôvera zo strany Sassuola.“ uzavrel 21-ročný stredopoliar.