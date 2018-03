BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský hudobník Robo Grigorov zverejnil skladbu Milujem ťa o pol ôsmej. Na novinke sa podieľal aj Kamil Peteraj.

„Skladbu sme nahrali v Bratislave a pri nej sme začali po prvý raz spolupracovať so štúdiom v Tel Avive. Bola to prvá skladba, ktorá bola mixovaná v tomto štúdiu, aby sme vyskúšali, ako by nám to spoločne fungovalo a či máme rovnaký názor na zvuk. V našom tíme, samozrejme, zostáva stabilne aj štúdio v Juhoafrickej republike pri Johannesburgu, kde sa mixoval album Dych. Celkovo teda na skladbách pracujú až dvaja zvukoví inžinieri,“ uviedol spevák.

Text piesne sa nachádza aj v knihe básnika Kamila Peteraja a výtvarníka Martina Augustina Texty v obrazoch, obrazy v textoch (2017), ktorej jedným z krstných otcov je Grigorov.

Milujem ťa o pol ôsmej sa bude nachádzať aj na pripravovanom albume 53-ročného interpreta, ktorý plánuje postupne predstavovať single z nahrávky. Jej názov ani dátum vydania však zatiaľ neprezradil.

Na štúdiovke spolupracuje aj s textármi Ľubošom Zemanom, Mariánom Brezánim a Vladom Krauszom a na jeho príprave sa podieľa medzinárodný tím. „Spolupracovníci sú z Izraela, Juhoafrickej republiky, Ruska a, samozrejme, zo Slovenska,“ povedal spevák, ktorý má na konte množstvo albumov a hity ako napríklad Posledný valčík pre Európu, Pocta Majakovskému, Edo, Bol raz jeden žiak, Žuvačka za uchom, Dvaja, Kým ťa mám, Ona je Madona, Modlitba lásky alebo Povedzme.

