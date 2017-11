Robo Opatovský zverejnil videoklip k piesni Keď muž miluje ženu

BRATISLAVA 11. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský spevák Robo Opatovský zverejnil v stredu videoklip k piesni Keď muž miluje ženu.

V skladbe, ktorá už nejaký čas znie zo slovenských rádií, rozpovedá príbeh lásky medzi bielym chlapcom a černoškou, ktorú matka mladého muža odmietne prijať do rodiny.

Pieseň je však napriek tomu oslavou lásky, pričom odkazuje na fakt, že skutočná láska dokáže prekonať naozaj všetko.

Nadšený Opatovský

Autorkou scenára a režisérkou videoklipu je Oľga Záblacká, ktorá do hlavných úloh obsadila herca Matúša Kvietika a mladú študentku Clarisse Taty. Videoklip nakrúcali v hoteli vo Vysokých Tatrách.

Opatovský je z výsledku nadšený. „Keď som ten videoklip videl, až mi stáli všetky chlpy na tele! Už samotný scenár ma úplne dostal,“ povedal spevák, ktorý si plnými dúškami užil i nakrúcanie.

„Keď sme to nakrúcali, zastavovali sa pri nás ľudia a obdivne sledovali výkony hercov. Dej je veľmi silný. Mám dobrý pocit z toho, ako umocňuje atmosféru piesne,“ poznamenal.

Nakrúcanie si vychutnala aj Clarisse Taty

Vo videoklipe si zahral pouličného muzikanta. „Ja som takým rozprávačom príbehu. S kapelou sme si zároveň mali možnosť vyskúšať si, aké to je hrať na ulici. Reakcie okoloidúcich, aj zahraničných turistov, boli veľmi príjemné,“ vyznal sa.

Nakrúcanie si vychutnala aj Clarisse Taty. „Hneď, ako mi úlohu ponúkli, som vedela, že chcem na tomto projekte spolupracovať. Nemala som problém precítiť dej, veľakrát som sa totiž stretla s podobnými predsudkami. Chytilo ma to za srdiečko,“ priznala Taty, ktorá má mamu Slovenku a otca z Konga.

Rovnako ako mladá černoška, ani obľúbený herec Matúš Kvietik nemal dosiaľ žiadnu skúsenosť s nakrúcaním videoklipu. Ponuka Oľgy Záblackej ho teda veľmi oslovila.

„Je to úplne iné ako hrať vo filme či v seriáli. Oľga zároveň napísala úžasný scenár, myslím, že na Slovensku je to veľmi aktuálna téma. Slováci majú v sebe istú bigotnosť. Stále sa stretávame so xenofóbiou, homofóbiou, rasizmom… Ktovie, ako by reagovali rodičia väčšiny mladých v mojom veku, keby si priviedli domov partnerku s tmavou pleťou. Myslím si, že to je zaujímavá otázka,“ uzavrel herec.

