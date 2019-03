Roboty nám prácu nezoberú, prinášajú nové povolania, pri ktorých sa nespotíme

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) – Automatizácia má odporcov i priaznivcov. Jedni sa boja o prácu, tí druhí dúfajú v jednoduchší život.

Nie sú to iba jednoduché práce, ktoré roboty vedia alebo čoskoro budú vedieť nahradiť. Technológie dokážu už dnes zastupovať učiteľov, doktorov či umelcov a dokonca sa už vyrábajú aj robotické milenky.

Spomeňme si však na zautomatizované procesy a technológie, ktoré nám život spríjemňujú a uľahčujú: počítače a mobily bez ktorých už nedokážeme žiť, pračky, umývačky, elektronická pošta, samoobslužné pokladne, rôzne zdravotnícke prístroje a mnoho iného. Ako môžeme vidieť, technológia a roboty sú súčasťou našich životov už pomerne dlhú dobu a vznikli práve pre pohodlie človeka. Robotizácia však v blízkej budúcnosti nadobudne nový, o mnoho masívnejší rozmer. Skúsme sa teda pozrieť na to, aké nové možnosti ľuďom prinesie.

Tatra Banka minulý rok nasadila do prevádzky na pobočke prvého humanoida Peppera. Nahradia tieto roboty postupne nahradia všetkých zamestnancov banky?

Pravda je taká, že robot má zamestnancom pomáhať, odbremeniť ich od stereotypnej činnosti, aby sa mohli venovať skôr kreatívnej práci. Expert Tatra banky Ľudovít Cibulka pripomína, že podobne to bolo aj pri nástupe bankomatov – ľudia si už nemusia chodiť vyberať peniaze do banky, no pobočky napriek tomu nezmizli a stále majú veľký význam. „Každá priemyselná revolúcia posunula ľudstvo o krok ďalej tým, že stroje do istej miery prevzali prácu za nás, a tým nám umožnili viac vyžívať náš kreatívny potenciál,“ povedal Cibulka.

Úbytok pracovných miest pre ľudí vyvracia i hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová: „Roboty a automatizačná technika si budú stále vyžadovať personál, ktorý sa bude starať o ich nastavovanie, údržbu a podobne. Kvalitné technické vzdelávanie sa stáva čoraz dôležitejšie a žiadanejšie.“ Práve náročnejšie štúdium je pre ľudí možno ešte väčším strašiakom ako robotizácia sama o sebe.

ROBOTIZÁCIA V PRAXI

Lídrom v automatizácii je aj firma Fon­tana – jeden z naj­väč­ších vý­rob­cov kom­po­nen­tov pre poľ­no­hos­po­dár­ske stroje v Európe. Firma z Dolného Kubína má robotizované už tri pracoviská a v tomto trende bude pokračovať. Zvýšené nasadenie robotov vníma ako nevyhnutnosť, ktorá však nie je hrozbou pre ich súčasných zamestnancov.

„U nás nutnosť zavádzania robotizácie výroby vychádza jednak z nedostatku pracovnej sily, ale jedným z hlavných dôvodom je aj potreba zvyšovania produktivity. Nemyslím si, že kvalifikovaná pracovná sila, ako sú nastavovači CNC strojov, nástrojári a pod. niekedy nebude nutná. Skôr si myslím, že kvalifikovaní pracovníci sa v budúcnosti ľahko zaškolia na novšie technológie. A nahrádzanie ľudí robotmi asi všade začína u jednoduchých, opakujúcich sa činností, resp. prác v sťažených podmienkach, kde náhrada robotmi je aj na prospech samotných pracovníkov,“ uviedol pre Webnoviny.sk spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti Fontana Juraj Gočal.

Robotizáciu podporujú aj čoraz vyššie odvody a náklady na zamestnancov. „Samozrejme, že zavedenie robotizovaných pracovísk stojí nemalé náklady. Podľa nás, návratnosť by nemala prekročiť tri roky. A pri neustále sa zvyšujúcich nákladoch na pracovnú silu sa táto doba bude skracovať,“ vysvetľuje šéf Fontany.

Sto percentná náhrada ľudskej sily robotmi podľa neho tak skoro nehrozí. „Netrúfam si povedať, aký bude vývoj o 10–20 rokov. My sme sa rozhodli ísť týmto smerom a som presvedčený, že je to správne. Aj kvôli ľuďom. Zvyšovať mzdy môžeme len vtedy ak zvýšime produktivitu. A samozrejme to bude súvisieť aj so znižovaním počtu pracovníkov. Ale s tým sa musíme zmieriť. Inak nemáme šancu byť konkurencieschopný,“ hovorí.

ČO MAJÚ ĽUDIA ŠTUDOVAŤ, ABY SA UPLATNILI POPRI ROBOTOCH?

Väčšina mladých ľudí študuje odbory, ktoré skôr či neskôr zaniknú, alebo sú nepotrebné či nadbytočné už dnes. Na druhej strane zvýšená automatizácia prišla pomerne rýchlo a ľudia sa zatiaľ možno len nestihli preorientovať.

Profesie potrebné na trhu práce aj po masívnej automatizácii sa síce vyučujú, avšak tieto odbory nie sú tak populárne ako iné jednoduchšie školy. Potenciál najmä technické a elektrotechnické odbory. Tí, ktorých trh práce bude určite potrebovať aj po „ovládnutí robotmi“, sú napríklad mechanik nastavovač, mechatronik, mechanik elektrotechnik, autotronik, programátori, elektrotechnik pre automatizačnú techniku, priemyselný mechanik a ďalšie.

Znalosti v IT a technicke sú zároveň dobrý kapitál aj do budúcnosti, keď sa systémy budú postupne vyvíjať a meniť. „U nás máme skúsenosť, že pracovník vyučený v odbore nastavovač CNC strojov bez problémov zvládol pomerne náročné programovanie robota so skenerom a pod.,“ vysvetľuje Gočal.

Práce teda je a bude dosť, ale len pre kvalifikovaných. „Vo všeobecnosti platí, že sa dlhodobo stretávame s nedostatočnou kvalitou absolventov technických škôl. Podniky riešia túto situáciu aj vychovávaním si vlastných odborníkov formou duálneho vzdelávania,“ hovorí Kovarovič Makayová. Nadácia Volkswagen dokonca praktizuje vzdelávacie aktivity zamerané na posilnenie vzťahu k technike už v materských a základných školách. Podpora nadácie spočíva v školení iniciatívnych učiteľov, poskytovaní metodických materiálov a sadami pomôcok na realizáciu jednotlivých pokusov.

AKTUÁLNY DOPYT PO PROFESIÁCH NA PRACOVNOM TRHU

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) tiež predpokladá, že automatizáciou povedie skôr k zmene pracovnej náplne než k úplnému zániku profesií.

MPSVR SR sa v spolupráci so zástupcami priemyslu a akademickej sféry podieľalo na príprave Akčného plánu inteligentného priemyslu SR (najmä v časti Trh práce a vzdelávanie). Ťažiskom Štúdie dopadov digitálnej transformácie a odporúčaní budú analýzy dopadov a požiadaviek technologických zmien na povolania v jednotlivých sektoroch, ktoré nastavia nové štandardy.

V rámci projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR bol nedávno vytvorený nový užívateľský nástroj prezentácie výsledkov www.trendyprace.sk, ktorého cieľom je sprostredkovať pohľad na budúcnosť na trhu práce, ako aj uplatniteľnosť absolventov pre širokú verejnosť. Potreba týchto informácií je nevyhnutná pri voľbe vhodnej kariérnej a vzdelávacej cesty a s tým súvisiaci úspech na trhu práce.