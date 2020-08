Rockinson Crusoe a hosť Carl Sentance

22. august o 20:00.

Rockový večer plný hitov na terase Music a Cafe Nitra

Vstupenky: https://vstupenky.maxiticket.sk/legendy-rocku-vecer-plny-hitov-hraju-rockinson-crusoe-nitra-2020?fbclid=IwAR0K6Gr3n7vBq7YPtqGeeoXGgabqR7vN2iliPRM2fj0JtuoEtoQTNKfDbX4

Stopa aktuálneho frontmana NAZARETH, brita Carla Sentance, je na rockovej scéne hlboká, bohatá, ale rozhodne nie priamočiara. Rovnako priamočiare nie sú zamotané fakty o jeho účinkovaní v PERSIAN RISK, kapele, ktorú zakladal neskorší gitarista MOTORHEAD Phil Campbell. Podstatné je, že v roku 1986 Carla angažoval slávny „sabaťák“ do svojej skupiny GEEZER BUTLER BAND. Nebolo to úspešné obdobie, nenastala dohoda s vydavateľstvom ohľadom nahrávania albumu. Nová príležitosť zaviedla Carla do USA s projektom GHOST welshkého gitaristu Paula Chapmana no aj tento pokus stroskotal na vydavateľstve. Sentance reaktivoval americkú verziu PERSIAN RISK a obchádzal s ňou kluby v južných častiach USA do polovice deväťdesiatok. Lepšie časy prišli s ponukou legendárnych Švajčiarov KROKUS s ktorými Carl Sentance nahral album „Round 13“ a ďalšie 3 roky vystupoval. Neskôr dostal angažmán s projektom WHOLE LOTTA METAL po boku Tonyho Martina (BLACK SABBATH) a spieval na albume POWER PROJECT „Dinosaurus“ v roku 2006 so slávnymi americkými veteránmi Carlosom Cavazom (Quiet Riot, Ratt), Jeffom Pilsonom (Dokken, Dio, Foreigner) a Vinnyem Appice (Black Sabbath, Dio). Neskôr si Carl Sentance padol do oka s klávesákom DEEP PURPLE Donom Aireym, ktorý sa kontinuálne realizuje popri materskej skupine prostredníctvom sólových nahrávok a koncertných miniturné. Odvtedy je Carl Donovým dvorným spevákom a Don na vystúpeniach pridáva aj hity z obdobia svojho účinkovania u Ozzy Osbourna, Gary Moora, alebo RAINBOW, WHITESNAKE a COLLOSSEUM II. Od roku 2015 sa Carl stal frontmanom NAZARETH a jeho hlas spoľahlivo poháňa škótsku legendu vpred, čo mali možnosť zažiť naši fanúšikovia už niekoľkokrát. Nie je žiadnym tajomstvom vrúcny vzťah Carla k našej krajine. Aj preto neprekvapí , že Carl kývol na výnimočný koncert 22.augusta na otvorenej terase známeho hudobného klubu Music a cafe v Nitre, kde zahrajú domáci ROCKINSON CRUSOE svetoznáme rockové hity a ako špeciálny hosť vystúpi Carl Sentance!

Foto: Archív DOUBLE HEAD PRO

