Rock’n’rollová sieň slávy bude mať nových členov, medzi uchádzačmi sú Beck, Kate Bush, Lionel Richie aj Eminem

Medzi nominovanými na uvedenie do Rock’n’rollovej siene slávy sú tento rok po prvý raz Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie, Duran Duran alebo A Tribe Called Quest.

Inštitúcia sídliaca v Clevelande v stredu zverejnila zoznam 17 umelcov a skupín, ktorí sa tento rok uchádzajú o uvedenie do siene slávy.

Beck je vo výbere prvýkrát

Sú medzi nimi aj Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Carly Simon, Judas Priest, Beck, Kate Bush, DEVO, Eurythmics, Fela Kuti, MC5 a New York Dolls.

Po prvý raz sa v tomto výbere objavili aj Carly Simon a Beck. Eminem sa pritom medzi kandidátov dostal hneď v prvom možnom roku.

Nových členov zverejnia v máji

Tohtoročný zoznam nových členov Rock’n’rollovej siene slávy zverejnia v máji a ich oficiálne uvedenie by sa malo uskutočniť neskôr v tomto roku.

Umelci sa môžu o uvedenie do siene slávy uchádzať najskôr 25 rokov po vydaní svojej prvej komerčnej nahrávky.