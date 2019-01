Rocková kapela The Who plánuje vydať nový album, čaká ju aj turné so symfonickým orchestrom

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Anglická rocková kapela The Who plánuje vydať nový album. Spevák Roger Daltrey a gitarista Pete Townshend prezradili, že v súčasnosti majú 15 demo nahrávok, ktoré 73-ročný gitarista nahral vlani v piatich štúdiách v Anglicku.

Townshend verí, že jeho 74-ročný kolega čoskoro nahrá v štúdiu spev a album vydajú ešte tento rok. Kapela takisto vyrazí na turné po USA a Kanade, počas ktorého ju bude sprevádzať symfonický orchester. Zvažujú však aj koncerty v Európe.

The Who

The Who vznikli v roku 1964 v Londýne. Najznámejšiu zostavu tvorili spevák Roger Daltrey, gitarista Pete Townshend a už zosnulí basgitarista John Entwistle a bubeník Keith Moon. Kapelu spolu s The Beatles a The Rolling Stones považujú za jednu z najvýznamnejších britských rockových skupín.

V roku 1965 debutovali albumom My Generation, z ktorého pochádza aj rovnomenný singel. Na konte majú tiež úspešné nahrávky Tommy (1969), Who’s Next (1971), Quadrophenia (1973), Face Dances (1981) či zatiaľ posledný album Endless Wire (2006).

The Who počas kariéry získali množstvo významných ocenení a v roku 1990 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. V súčasnosti sú oficiálnymi členmi kapely iba Daltrey a Townshend.