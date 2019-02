Rockový večer bude opäť pomáhať, zaspievajú Lukáš Adamec, Heľenine Oči aj ElevenHill

SNINA 21. februára (WebNoviny.sk) – V Dome kultúry v Snine to opäť ožije hudbou. Charitatívne podujatie Rockový večer svojimi vystúpeniami podporia hviezdy slovenskej hudobnej scény. Benefičný koncert na počesť zosnulého mladého hudobníka je spomienkou, ale aj pomáha.

Na východe Slovenska sa uskutoční v poradí už šiesty ročník tradičného benefičného koncertu. Výťažok podujatia poputuje chorému chlapčekovi.

Spomienka na „Miňa“ Kočanca

Rockový večer je spomienkou na bubeníka Milana „Miňa“ Kočana a napíše svoje ďalšie pokračovanie. „Ubehlo dlhých šesť rokov a nám sa podarilo vystriedať kopec skvelých kapiel a rozdať viac ako 7000 eur ľudom, ktorí to potrebujú viac, ako my zdraví,“ uviedol Milan Kočan st., otec mladého hudobníka a organizátor podujatia zároveň.

Milan „Miňo“ Kočan bol talentovaný hudobník, ktorý pôsobil vo viacerých kapelách. Zahynul pri požiari vo veku 20 rokov. „Rok po strate syna sme sa rozhodli v jeho rodnej Snine zorganizovať koncert na jeho počesť, kde si zahrali kapely, v ktorých pôsobil alebo sa len tak dobre poznali,“ približuje Miňo Kočan st., ako to všetko začalo.

Najsilnejší ročník

Benefičný koncert „6. Rockový večer – Spomienka na Miňa Kočana“ sa uskutoční v sobotu 23. februára od 18.00 v Dome kultúry v Snine. Počas predchádzajúcich ročníkov na Miňovu počesť zahrali a zaspievali Peter Cmorik s kapelou, Metropolis na čele s Jimim Cimbalom, Bon Jovi revival či Peter Bič Project.

Šiesty ročník bude doposiaľ najsilnejší. Hudobný program ponúka žánrovú všehochuť v podaní veľmi známych interpretov. Večer otvorí kapela ElevenHill, ktorej skladba Room of Ghosts, prirovnávaná k zahraničným produkciám, stále znie z našich rádií.

Pomoc krásnej myšlienke

Akustické verzie svojich skladieb, vrátane hitov Horúca Láska, Keď ma raz odsúdia, či Dýchaj, ponúkne sympatický a temperamentný spevák Lukáš Adamec. Lukáš aktuálne pracuje na novom albume, napriek tomu si našiel čas, aby podporil dobrú vec.

„Teším sa, že tento rok sa mi podarí prísť na memorial Miňa Kočana. Organizátori ma volali už predchádzajúce ročníky, no nebolo to možné. Dúfam, že naše piesne potešia a naša účasť pomôže krásnej myšlienke podporovať tých, ktorí to potrebujú“ vyjadril sa spevák.

Dramaturgia koncertu vyvrcholí dávkou šalenej zábavy po východniarsky v podaní energickej prešovskej kapely Heľenine Oči, ktorá len nedávno zverejnila kontroverzný videoklip Agent SIS, ktorým naráža na súčasné dianie v našej krajine.

Mikrofónu a role moderátora sa zhostí spevák Marek Lacko. Vstupné na podujatie je nulové, priamo na mieste sa však bude konať zbierka dobrovoľných príspevkov od publika, ktorá poputuje ťažko postihnutému chlapčekovi Dávidkovi Štofíkovi.