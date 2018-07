Rodičia bojujú o zriadenie slovenskej školy v Rohovciach, situáciu riešil premiér aj ministerstvo

BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk ) – Rodičia z Iniciatívy BKZ, ktorí bojujú o slovenskú základnú školu v obci Rohovce (okres Dunajská Streda), poslali list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu.

Ten sa pred časom vyjadril, že nebude nikdy tolerovať, ak obec odmietne otvoriť slovenskú školu a deti sa nebudú môcť vzdelávať v rodnom slovenskom jazyku. Deti z obcí Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica či Horný Bar nemajú možnosť ani v jednej z týchto obcí navštevovať ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Vzniknutú situáciu v okresoch Dunajská Streda a Šamorín musia rodičia riešiť sami.

Starostovia obcí dlhodobo problém neriešia napriek tomu, že o probléme vedia od roku 2014, keď sa začali o túto problematiku zaujímať rodičia. Starostovia argumentujú nízkym počtom detí, ktoré chcú navštevovať slovenskú ZŠ.

Slovenskú školu nechcú

Rodičia si sami urobili rýchly prieskum a zistili, že o prvý ročník slovenskej ZŠ by malo záujem viac detí ako o maďarskú. Rodičia navrhli riešenie, a to zriadiť nový školský obvod pre dotknuté obce, čím sa naplní počet žiakov.

Takýto školský obvod majú obce zriadený pre maďarské ZŠ, čomu majú prispôsobenú aj autobusovú dopravu. Na zastupiteľstve 29. mája obecní poslanci po búrlivej debate odhlasovali, že slovenskú ZŠ nechcú.

Problém odložili novému obecnému zastupiteľstvu, ktoré sa sformuje po novembrových komunálnych voľbách, čo rodičia z Iniciatívy BKZ považujú za alibizmus a prejav nevôle prevažne maďarského obecného zastupiteľstva. Navyše, podať žiadosť o zriadenie školy, aby mohla začať fungovať už v školskom roku 2019/2020, je nutné čím skôr.

Rodičia neskrývajú sklamanie

Ako agentúru SITA informovala za Iniciatívu BKZ Beáta Obradovičová, rodičia poslali list aj predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi či komisárke pre deti Viere Tomanovej. Rodičia z Rohoviec v liste žiadajú predsedu vlády, aby im pomohol s ich problémom, ktorý na začiatku júna počas tlačovej besedy s ministerkou školstva Martinou Lubyovou verejne označil za neprípustný. List poslali na Úrad vlády SR pred viac ako dvoma týždňami.

Priamej odpovede sa nedočkali. Dostali na vedomie list, ktorý vedúca Kancelárie predsedu vlády SR poslala na ministerstvo školstva. Dokumentom odstupuje úrad vlády problém na riešenie rezortu školstva. Rodičia neskrývajú sklamanie. Očakávali, že premiér po svojom vyhlásení bude konať priamo a pomôže zúfalým rodičom malých detí vyriešiť problém, kam ich zapísať v školskom roku 2019/2020 na povinnú školskú dochádzku.

„Čakali sme, že pán premiér urobí nejaké konkrétne kroky, nielen že posunie problém niekomu inému,“ povedala jedna z matiek Lenka Žárová, ktorej dieťa tiež o pár rokov musí nastúpiť do školy a v prípade, že slovenská ZŠ v Rohovciach nevznikne, vôbec netuší, kam dieťa vezmú.

Obec odmietla elokované pracovisko

Zlá situácia je aj v šamorínskej Základnej škole Mateja Bela, kde neprijímajú deti z okolia a úrady im odporúčajú prihlásiť deti do školy v Gabčíkove, kam cesta trvá asi trištvrte hodinu. Spomínaná škola je preplnená a je ťažké sem svoje dieťa dostať.

Rodičia spustili petíciu za riešenie nedostatočnej kapacity, podporilo ju 1 240 ľudí. Na problémy s kapacitou základnej školy upozornila aj Štátna školská inšpekcia, ktorá v Správe o výsledkoch školskej inšpekcie z februára 2017 skonštatovala, že “vnútorné a vonkajšie podmienky školy boli vzhľadom na počet žiakov zaradených do základnej školy neprimerané. Škola nemala k dispozícii dostatočný počet klasických učební”. V správe sa ďalej píše, že „na zasadnutiach pedagogickej rady, rady školy a na rokovaniach so zriaďovateľom sa vždy konštatovalo, že treba hľadať riešenie týkajúce sa nedostatku priestorov na vyučovanie. Situácia však doposiaľ riešená nebola a problémy so zabezpečením adekvátnych priestorových podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov pretrvávajú“.

Šamorínska ZŠ chcela zriadiť v Rohovciach svoje elokované pracovisko. Hradili by všetky náklady spojené s vyučovacím procesom vrátane učiteľov. Obec Rohovce však túto ponuku odmietla bez udania dôvodu.

Ministerstvo môže len zmeniť zákon

Podľa ministerstva školstva je riešenie situácie momentálne v rukách obcí, ktoré sú v zmysle zákona zriaďovateľmi škôl, ako aj na rozhodnutí obecných zastupiteľstiev, keďže zo zákona obce vytvárajú podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďujú školy a školské zariadenia.

Do budúcnosti by riešením mohla byť zmena zákona takým spôsobom, aby sa slovenské deti mohli učiť po slovensky vo svojich školských obvodoch. Ministerstvo školstva úzko spolupracuje s dotknutými rodičmi, uskutočnilo sa už niekoľko stretnutí. Rodičia z Iniciatívy BKZ neočakávajú od ministerstva školstva promptné riešenie, o ktoré sa snažia už dlhodobo.

„Ako sa samotné ministerstvo už vyjadrilo, nemá kompetencie a žiaľ, aj tak všetko skončí na ich stole. Takže samotné ministerstvo neurobí nič. Je potrebné zmeniť zákon, ale v našej situácii nemôžeme čakať na zdĺhavé procesy legislatívnej zmeny. My musíme riešiť zúfalú situáciu okamžite. Ak premiér chce naozaj riešiť tento problém, môže poveriť Krajský školský úrad v Trnave. Ten kompetencie na to má,“ povedala členka iniciatívy Slávka Brontvajová.