Rodičia môžu mať nárok na pandemickú OČR aj počas prázdnin, treba splniť niektorú z podmienok

Aj počas letných školských prázdnin môžu v niektorých životných situáciách rodičia či iní poistenci dostávať zo Sociálnej poisťovne pandemické ošetrovné (OČR). Môže sa tak stať v prípade detí v materských školách, ktoré budú počas prázdnin príslušným orgánom uzatvorené alebo ak takéto dieťa ochorie a potvrdí to lekár.

Podobne nárok na dávku vznikne aj v prípade školopovinných detí do 16 rokov veku, ktoré ochorejú a potrebu ošetrovania im potvrdí lekár. S dávkou tiež môžu rátať poistenci detí do 11 rokov veku, ktorým lekár nariadi karanténu či izoláciu. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Ochorenie potvrdzuje lekár

Počas školských prázdnin nárok na ošetrovné z dôvodu uzatvorenia školy bežne nevzniká, keďže je škola uzatvorená na základe školského zákona bez ohľadu na pandemickú situáciu. Ak však školopovinné dieťa do 16 rokov veku v období prázdnin ochorie, a to bez ohľadu na to, či pôjde o ochorenie COVID-19 alebo iné ochorenie, poistencovi môže vzniknúť nárok na pandemické ošetrovné.

Dávku mu po splnení ostatných zákonných podmienok bude Sociálna poisťovňa vyplácať za obdobie, ktoré v žiadosti o ošetrovné potvrdí lekár dieťaťa. Ak ochorie dieťa 16-ročné a staršie, poistencovi vznikne nárok na bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Postup žiadosti sa nemení

Deti, ktoré navštevujú materskú školu, podľa poisťovne nemajú školský rok rozdelený na obdobie školského vyučovania a prázdnin. Ak je počas prázdnin materská škola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, nárok na pandemickú OČR poistenci budú mať. Rovnako môžu dávku dostávať aj v prípade, ak dieťa ochorie a potrebu ošetrovania v žiadosti o ošetrovné potvrdí lekár dieťaťa.

Počas prázdnin sa postup žiadosti o dávku nemení. Rodičia či iní poistenci, ktorí ošetrujú choré dieťa, žiadajú pobočku Sociálnej poisťovne o OČR prostredníctvom originálu žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom a v prípade zamestnanca aj zamestnávateľom.

Elektronický formulár

Tí, ktorí sa starajú o zdravé dieťa, pretože zariadenie, ktoré dieťa navštevuje, je uzatvorené príslušným rozhodnutím, žiadajú o pandemické ošetrovné prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Prostredníctvom tohto elektronického formulára žiadajú o pandemické ošetrovné aj poistenci, ktorých dieťa do 11 rokov veku má lekárom nariadené karanténne opatrenie, či izoláciu. Povinnosťou poistenca zostáva na konci kalendárneho mesiaca zaslať pobočke elektronický formulár čestného vyhlásenia, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ošetroval a počas ktorých dosahoval príjem.