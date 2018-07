Rodičia by podľa Remišovej nemali mať povinnosť dať dieťa do škôlky, ak ho chcú sami vzdelávať

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Nie je dôvod, aby rodičia mali povinnosť dávať deti do škôlky, ak ich chcú vzdelávať v domácom prostredí, najmä ak je matka doma s menšími súrodencami.

Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA poslankyňa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová na margo toho, že Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania hovorí o povinnosti navštevovať materskú školu jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky pre všetky deti s tým, že v budúcnosti by mali byť povinné dva roky škôlky.

Predškolská výchova len pre určité deti

„Tento krok považujeme za nesystémový a zároveň za obmedzenie práv rodičov. Rozhodnutie by malo byť len na rodičoch. My sme navrhovali, aby povinná predškolská výchova bola len v prípade detí zo sociálne vylúčených komunít a to už od tretieho roku. Jeden rok pre tieto deti nestačí na to, aby dobehli svojich vrstovníkov nielen v zručnostiach, ale aj v hygienických a sociálnych návykoch,“ vysvetlila Remišová.

Podľa Remišovej národný program nerieši problém nedostatku miest v materských školách. Rodičia majú mať možnosť voľby, avšak na to, aby sa mohli slobodne rozhodnúť, je nevyhnutné, aby miesta v materských školách boli dostupné pre každého.

„Problém s nedostatkom miest v materských školách máme na Slovensku už niekoľko rokov a vláda ho stále nevie vyriešiť. Situácia je alarmujúca, pričom od roku 2008 sa počet nevybavených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do materskej školy zvýšil o vyše 300 percent a tento stav, žiaľ, pretrváva. Navyše od troch rokov veku dieťaťa v súčasnosti rodičia nemajú nárok na rodičovský príspevok, ani na príspevok o starostlivosť o dieťa, no potrebujú sa vrátiť do zamestnania, ale pre nezabezpečenie starostlivosti o ich dieťa, prípadne pre vysokú cenu za súkromné materské školy, si to nemôžu dovoliť. Dostávajú sa tak do ťažkej sociálnej a finančnej situácie,“ uzavrela opozičná poslankyňa.

Akčné plány na seba nadväzujú

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument tvorí 12 čiastkových cieľov (šesť pre regionálne školstvo a šesť pre vysoké školstvo) a 106 opatrení.

Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov.

Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády. Národný program vychádza z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, programového vyhlásenia vlády SR a správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.