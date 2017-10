Rodičia ustúpili úradom, zriekli sa svojho plánu a synovi nedajú meno Lucifer

BERLÍN 26. októbra (WebNoviny.sk) – Nemecké úrady presvedčili rodičov z Kasselu, aby sa zriekli pôvodného plánu a nepomenovali svojho syna Lucifer.

Ako uvádzajú nemecké médiá, matrikár požiadal miestny súd, aby vydal stanovisko, či je meno Lucifer pre človeka vhodné. Podľa predstaviteľa kasselského súdu Matthiasa Grunda sa matrikár obával, že ak by rodičia nazvali svojho syna Lucifer, mohlo by to negatívne poznačiť jeho ďalší život.

Rodičov nakoniec sudca hneď na prvom pojednávaní za zatvorenými dverami presvedčil, aby syna nepomenovali Lucifer, ale Lucian. Súd tak podľa Grunda nakoniec ani nemusel riešiť otázku, či je meno Lucifer akceptovateľné.