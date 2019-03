Rodičia v Rohovciach bojujú za slovenskú školu a navrhujú tri riešenia, ale obec je zásadne proti

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Deti z obcí Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica či Macov nemajú možnosť ani v jednej z týchto obcí navštevovať ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

„Sú tu tri školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale ani jedna so slovenským. Škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach má 15 miestností, telocvičňu, jedáleň, športové ihriská, dokonca aj dopravné spojenie, lebo autobus zváža deti zo spomenutých obcí. V tejto škole by mohol byť aj prvý stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. O tomto riešení nechce však nikto z predstaviteľov obcí ani počuť,“ uviedli rodičia školákov na štvrtkovej tlačovej besede.

Štát ponúka na novú školu peniaze

Okrem tohto riešenia majú rodičia ďalšie dve. „Riešením by mohol byť aj priestor pobytového tábora v Rohovciach. Areál je plne vybavený pre 150 ľudí, obsadenosť je však len 15. Areál by mohol spĺňať účel školy ihneď,“ uviedla Lenka Žárová z iniciatívy BKZ s tým, že zástupcovia obcí argumentujú tým, že ak vypukne vojna na Ukrajine, kam pôjdu utečenci.

Tretím riešením je podľa rodičov stavba novej školy, na ktorú štát ponúka peniaze. Predstavitelia obcí to vidia ako jediné riešenie, je to však finančne najnáročnejšie, lebo by bolo potrebné dobudovať jedáleň či telocvičňu. Obce buď nevedia, alebo nechcú ponúknuť pozemok na vybudovanie novej školy.

Rodičia uviedli, že v okrese Dunajská Streda je 39 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 11 so slovenským, aj to iba prvý stupeň základnej školy. Kým slovenské školy majú 3 320 žiakov a priemer je 302 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským je 5 841 s priemerom 150 žiakov na jednu školu.

Rodičia si prehlasujú pobyt

„Tu vidíme, že slovenské školy sú preplnené. Situácia je tak vážna, že si rodičia prehlasujú trvalý pobyt, aby deti mohli navštevovať slovenskú školu,“ dodali.

Na februárovom obecnom zastupiteľstve Rohoviec sa poslanci dohodli podľa rodičov na krátkodobom riešení. Deti zo spomenutých obcí by mali navštevovať školu v Lehniciach.

„Dlhodobé riešenie by znamenalo, že by slovenská škola vznikla v Macove. Ostatné obce sa obracajú na starostku Macova, aby tam postavila školu, lenže obec nemá pozemok. Jediný pozemok je určený na verejné predstavenie a iné podujatia,“ uviedli rodičia.

Rodičia so svojím problémom už oslovili ministerstvo školstva, všetky politické strany, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča, premiéra Petra Pellegriniho aj prezidenta Andreja Kisku. Jednou z mála, ktorá sa angažuje a zaujíma sa o vývoj situácie, je komisárka pre deti Viera Tomanová.