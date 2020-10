Rodičia vysokoškolákov majú stratiť nárok na daňový bonus na dieťa

Rodičia nezaopatrených detí, ktoré sú staršie ako 19 rokov, by mali stratiť nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na daňové úľavy by tak stratili rodičia detí, ktoré študujú na vysokej škole.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v utorok schválil parlamentný výbor pre financie a rozpočet. „Návrhom zákona sa upravuje maximálna veková hranica vyživovaného dieťaťa, na ktoré si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus, a to do dovŕšenia 19 roku veku dieťaťa,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu má rodičom zaniknúť mesiac nasledujúci po mesiaci, kedy vyživované dieťa dovŕšilo 19 rokov.

Dvojnásobná výška

Daňový bonus na dieťa má byť od začiatku budúceho roka v dvojnásobnej výške na deti až do 15 rokov ich veku. Aktuálne majú nárok na dvojnásobný daňový bonus len deti do 6 rokov veku.

V súčasnosti daňový bonus dosahuje 22,72 eura mesačne, na rok 2021 pôjde vzhľadom na zvýšenie životného minima nahor na 23,22 eura mesačne. Pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov tak daňový bonus na budúci rok stúpne na 46,44 eura. „Návrh zákona rozširuje možnosť odpočítania dvojnásobného daňového bonusu aj pre staršie vyživované dieťa ako 6 rokov, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a to vyživované dieťa až kým nedovŕši 15 rokov,“ konštatuje sa v návrhu.

V budúcom roku tak budú mať rodičia detí do 15 rokov nárok na daňový bonus v sume 46,44 eura mesačne a rodičia detí vo veku od 15 do 19 rokov na 23,22 eura mesačne.

Štátna dotácia na obed sa má zvýšiť

Dvojnásobný daňový bonus na deti až do 15 rokov má byť kompenzáciou toho, že vláda plánuje zrušiť plošné dotovanie obedov v materských a základných školách.

Kým v súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku budúceho roka sa majú na týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí ide o návrat k tomu, čo na Slovensku platilo do konca roka 2018. Štátna dotácia na jeden obed sa má pritom zvýšiť o 10 centov na 1,30 eura.

Daňový bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.