Rodičovská výchova a zimné športy

Zodpovedná a ohľaduplná rodičovská výchova má používať láskavé, no účinné prostriedky, aby z detí vyrástli zdraví sebavedomí ľudia s povahovými vlastnosťami, ktoré možno obdivovať. A to aj v prípade, ak sú rodičia dieťaťa rozvedení.

Striedavá starostlivosť o deti je v našich končinách stále častejším javom. Rieši zverenie maloletých detí po rozvode manželov do starostlivosti obidvoch rodičov, pričom každý rodič má deti vo svojej opatere presne vymedzený čas. Striedavá starostlivosť však musí byť vždy v záujme dieťaťa a obidvaja rodičia musia byť na takýto typ výchovy spôsobilí. Byť týždeň s mamou a týždeň s otcom nemôže deťom spôsobovať traumy a ak im takýto model nevyhovuje, je potrebné to rešpektovať. Je dôležité, aby dospelí chápali, že deti potrebujú niekam patriť, že zázemie a domov je pre ich zdravý citový vývoj nenahraditeľný.

Láska aj disciplína

Pokiaľ sú rodičia rozumní, po rozvode sa snažia svojim deťom situáciu uľahčiť a nie komplikovať. Život v dvoch domácnostiach im môžu spríjemniť dohodami, ktoré medzi sebou uzatvoria výlučne v prospech detí. Dieťa by malo mať rovnakú výchovu u matky i u otca – či sa jedná o školu, učenie a povinnosti, alebo o záujmové krúžky a trávenie voľného času. Výchova má byť dostatočne láskavá, no správny rodič vyžaduje aj disciplínu. Ak je dieťa napríklad športovo nadané, jeho aktivity by mali rovnako podporovať obaja rodičia aj v prípade striedavej starostlivosti. Aj pri striedavej starostlivosti je možné stanoviť plán, ako organizovať víkendy, prázdniny či dovolenky v prospech športovo nadaného dieťaťa u oboch rodičov rovnako.

Zimná lyžovačka

Ak máte športovo nadané dieťa a práve sa chystáte na zimnú dovolenku, nepodceňte prípravy. Pokiaľ ste už niekedy zažili to, že sa vám lepí na bežky sneh, alebo že máte poškodenú sklznicu, neváhajte a nechajte si všetky športové potreby ešte pred odchodom na lyžovačku skontrolovať odborníkmi. Vy aj vaše deti tým získate nielen vyššiu bezpečnosť pri športovaní, ale aj lepší športový výkon. Netreba zabudnúť, že bežecké lyže je dobré aj na lyžovačke priebežne voskovať. Čo sa oblečenia týka, najmä pri menších deťoch je obzvlášť potrebná starostlivá príprava. Sneh a nulové teploty si vyžadujú kvalitné teplé oblečenie. Maximálne dôležitá je nielen hrejivá vetrovka a otepľovačky, ale aj čiapka, ktorá chráni dieťa pred prechladnutím. Hrubé čiapky z bavlny a vlny, ktoré sú anatomicky tvarované a špeciálne zateplené, ochránia pred omrznutím aj uši. Na svahu dieťa spoľahlivo zahrejú okrem otepľovacej súpravy a hrejivej čiapky aj nepremokavé zimné rukavice s podšívkou, čo pri balení kufrov na lyžovačku rozhodne nemožno podceniť.

Informačný servis