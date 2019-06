Rodičovský príspevok by sa mal zvýšiť o 150 eur, vyhlásil Fico a avizuje ďalšie zmeny

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR za stranu Smer predložia na júnovú schôdzu parlamentu návrh na výrazné zvýšenie rodičovského príspevku.

Ten je v súčasnosti v sume 220,70 eura a mal by sa od začiatku budúceho roka pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, zvýšiť o 150 eur.

Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o 50 eur. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval predseda Smeru Robert Fico.

Zdravé verejné financie

Zvýšenie rodičovského príspevku by si malo zo štátneho rozpočtu vyžiadať 145 miliónov eur. „Bola na to vytvorená rezerva,“ povedal Fico. Upozornil na to, že Slovensko má zdravé verejné financie.

„Slovenská ekonomika si toto opatrenie určite môže dovoliť,“ tvrdí predseda Smeru o zvýšení rodičovského príspevku. Jeho zvýšenie o 150 eur by sa malo týkať približne polovice zo 140 tisíc poberateľov tejto dávky, druhej polovici rodičov má dávka stúpnuť o 50 eur.

„Naším cieľom bolo urobiť rozdiel medzi ženou, ktorá pracovala a ženou, ktorá nepracovala,“ povedal Fico. Razantné zvýšenie rodičovského príspevku je podľa Fica „vlajkovou loďou“ pripravovaných sociálnych opatrení.

Trinásty dôchodok pre penzistov

Pri predstavovaní ďalších sociálnych opatrení spomenul už známy návrh na zavedenie 100-eurového príspevku na nákup školských potrieb pre rodičov detí, ktoré nastúpili do prvej triedy na základnej škole.

Parlament sa má podľa Fica tiež zaoberať návrhom novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa má zaviesť definícia výchovy dieťaťa v súvislosti so znížením dôchodkového veku matiek.

Predseda Smeru tiež pripomenul ambíciu transformovať vianočný príspevok pre dôchodcov na trinásty dôchodok. Vianočný príspevok pre dôchodcov by sa mal podľa Fica na konci tohto roka zdvojnásobiť.

Mihál dve úrovne zrušil

Vyššiu sumu rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku, ktorí pred rodičovskou dovolenkou pracovali, prvýkrát zaviedla od začiatku roka 2010 vtedajšia ministerka práce a sociálnych vecí Viera Tomanová.

Jej nástupca Jozef Mihál však od začiatku roka 2011 dve úrovne rodičovského príspevku zrušil. Namiesto 256-eurového rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku a 164,22-eurového príspevku pre ostatných rodičov zaviedol jednotnú sumu príspevku vo výške 190,1 eura s tým, že umožnil poberateľom rodičovského príspevku pracovať.

Rodičovský príspevok sa od 1. januára tohto roka zvýšil o 6 eur na 220,70 eura mesačne. Rodičia môžu rodičovský príspevok dostávať do troch rokov veku dieťaťa, pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do jeho šiestich rokov.