Rodina zosnulého Michaela Jacksona zvažuje právne kroky, britský novinár mohol speváka oklamať

Rodina zosnulého amerického speváka Michaela Jacksona zvažuje právne kroky proti britskému novinárovi Martinovi Bashirovi. Ako uvádza web denníka Marca, Jacksonovi najbližší sú presvedčení, že kráľa popu v roku 2003 počas nakrúcania dokumentárneho filmu Living with Michael Jackson mohli oklamať.

V súvislosti so spomenutým Bashirom pred niekoľkými dňami vyšlo najavo, že si v roku 1995 zabezpečil šokujúci rozhovor s britskou princeznou Dianou „lstivým správaním“, keď sfalšoval dokumenty a tiež o nich klamal manažérom BBC.

Zničil Jacksonovu povesť

Bashir sa však bráni, že to nemalo žiadny vplyv na Dianino rozhodnutie poskytnúť mu rozhovor, čo podľa neho potvrdzuje aj vlastnoručne napísaný odkaz od Diany z decembra 1995.

„Rodina chce, aby sa uskutočnilo vyšetrovanie, pretože je to muž, ktorého pustili do života môjho strýka, bol dôveryhodný a potom bol schopný manipulovať a do veľkej miery zničiť jeho povesť,“ vyhlásil Jacksonov synovec Taj.

Obvinili ho z pedofílie

Michael Jackson, ktorý zomrel ako 50-ročný 25. júna 2009, poskytol vo februári 2003 rozhovor novinárovi Martinovi Bashirovi a z tohto materiálu vznikol dokument Living with Michael Jackson. Jeho odvysielanie v USA spustilo lavínu vyšetrovaní a obvinení z pedofílie.

V roku 2005 preto celý svet sledoval súdny proces, v ktorom Jackson čelil desaťbodovej obžalobe zo sexuálneho zneužívania maloletých. Po viac ako štyroch mesiacoch od začiatku výberu poroty, si však 13. júna 2005 vypočul oslobodzujúci verdikt vo všetkých bodoch obžaloby.