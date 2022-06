Rodinná dovolenka nedopadne celkom podľa predstáv vo francúzskej komédii Úsmev, prosím!

Rodinná dovolenka má poskytnúť čas a priestor na oddych, regeneráciu a utuženie vzájomných vzťahov. Často si však vďaka intenzite spoločne strávených chvíľ odnášame domov zážitky, na ktoré by sme radi zabudli. Popri množstve krásnych fotografií… Podobne ako hrdinovia a hrdinky novej francúzskej komédie Úsmev, prosím!, ktorá už vo štvrtok 9. júna príde do slovenských kín.

Hlavný hrdina Thierry je presvedčený, že to najlepšie už má za sebou. Keď mu jeho manželka Claire oznámi, že ho opúšťa, zničený sa rozhodne vziať svoju rodinu do Grécka, kde pred 20 rokmi zažili svoje najlepšie rodinné prázdniny. Oficiálne chce stráviť posledný týždeň s deťmi, kým im oznámia rozchod. Neoficiálne dúfa, že získa manželkinu náklonnosť späť. No pri pokuse obnoviť ich iskru by sa mohla popáliť celá rodina…

Príbeh zrodu filmu Úsmev, prosím! sa začal pred jedenástimi rokmi, keď šiel režisér François Uzan na dovolenku so svojou rodinou. Po návrate chcel prerozprávať zážitky kamarátovi, filmovému producentovi. „Začal som mu rozprávať o svojich prázdninách a on mi po piatich minútach povedal – prestaň mi o tom hovoriť, radšej o tom napíš film!“ smeje sa tvorca, ktorý kamarátovu výzvu počúvol.

Foto: Céline Nieszawer

„Ústredných postáv je päť – matka, otec, syn, dcéra a zať, no s každou z nich mám čosi spoločné. Milujem ich všetky, a tak som chcel, aby ich aj milovali aj diváci,“ hovorí o procese písania tvorca, ktorý je vo Francúzsku známy ako filmový a televízny scenárista. „Ten fotkami posadnutý otec som ja… Žena, ktorá si nechce odpustiť poznámku, že predtým to bolo lepšie, som tiež ja. To isté platí pre dievča, ktoré čaká na naplnenie svojich snov, aj pre mladého muža, ktorý je tak trochu nezrelý, alebo pre tohto votrelca, ktorý sa snaží integrovať do nového kolektívu. Všetci sú ako ja! Dá sa povedať, že tie postavy majú vlastnosti členov mojej rodiny, no ich chyby sú moje!“

Foto: Céline Nieszawer

V hlavných úlohách komédie Úsmev, prosím!, ktorá je Uzanovým celovečerným režisérskym debutom, sa objavia známe francúzske herecké osobnosti Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly či Agnès Hurstel, ale aj populárny komik, vystupujúci pod menom Ludovik. Snímku prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

