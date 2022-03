Rodinné rozpočty Slovákov valcuje inflácia. Refinancovanie môže pomôcť ich stabilizácii

Celkový objem spotrebných úverov na Slovensku dosiahol za január 5 mld. eur a medziročne mierne poklesol. Rovnako tak aj objem zlyhaných spotrebných úverov. Hlavnými dôvodmi sú prísnejšie podmienky poskytnutia úveru, ako aj opatrnosť Slovákov. Napriek tomu takmer každý tretí žije od výplaty do výplaty a nie je schopný tvoriť si finančnú rezervu a ďalších 15 % našincov žije na dlh alebo siaha na svoje úspory. Aktuálna inflácia spotrebiteľom načrela do vrecka ešte hlbšie. Tým, ktorí splácajú viacej úverov naraz môže pomôcť práve ich konsolidácia. Skúsenosť s ňou však nemá viac ako 60 % opýtaných*.

Dva až tri spotrebné úvery za život

Spotrebné úvery využívajú prevažne ľudia po 30-tke. Až 67,2 % respondentov do 30 rokov nemá so spotrebným úverom žiadnu skúsenosť. Je to do veľkej miery ovplyvnené aj tým, že mladí ľudia opúšťajú svoj mama hotel až okolo tridsiatky a preto spotrebný úver ani nepotrebujú. Z prieskumu Poštovej banky vyplýva, že po tridsiatke sa skúsenosť s čerpaním spotrebného úveru výrazne mení a v priemere ho nikdy nevyužilo len 30 % Slovákov. 4 z 10 opýtaných za život splácali jeden až tri úvery. Až takmer 4 % Slovákov však už splácalo 10 a viac úverov.*

Slováci splácajú aj niekoľko úverov naraz

Slováci, ktorí majú skúsenosť s využívaním spotrebných úverov, sa nevyhýbajú splácaniu viacerých úverov naraz. Z nich až 54,3 % splácalo dva a viac úverov súbežne. Štyri a viac úverov v jednom čase naraz splácalo až 6 % opýtaných, ktorí spotrebný úver už mali. Ochotu využívať tri a viac úverov naraz majú opýtaní vo veku od 30 do 39 rokov, takúto skúsenosť má takmer každý piaty.* „Pre klientov, ktorí paralelne splácajú viac úverov naraz, je vhodným riešením konsolidácia, ktorá im umožní splácať len jednu splátku, efektívne si znížiť mesačné náklady a tým stabilizovať rodinný rozpočet,“ radí Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky. „Ušetrené financie môžu využiť na tvorenie finančnej rezervy, ktorá je v aktuálnej ekonomicky náročnej situácii, kedy až 48 % Slovákov nesporí vôbec, veľmi dôležitá**,“ dodáva Burdanová.

Konsolidovať sa oplatí

Konsolidácia je možnosť zobrať si jeden úver a využiť ho na vyplatenie starých nevýhodných úverov. „Aktuálna inflácia viacerým rodinám značne skomplikovala finančnú situáciu a siahla im hlbšie do vrecka. Pokiaľ zápasia so splácaním svojich úverov, je najvyšší čas, aby ich refinancovali. Konsolidácia totiž prináša viacero výhod, napriek tomu s ňou nemá skúsenosť až 60 % opýtaných,“ hovorí Melinda Burdanová. Vďaka refinancovaniu môže klient vyplatiť nielen klasické bankové úvery, ale aj pôžičky z nebankoviek. Dokáže vďaka nemu vyplatiť aj dlhy na kreditnej karte, resp. povolené prečerpanie, vyplatiť peniaze z rôznych pôžičkární, ktoré sú často spojené s vysokými úrokovými sadzbami a rôznymi poplatkami. Zároveň šetrí financie vďaka výhodnejšiemu úroku. Vie si znížiť výšku mesačnej splátky a nastaviť si vhodnú dobu splácania. Rovnako tak je možné ušetriť peniaze aj za rôzne poplatky, ktoré sú so starými úvermi a pôžičkami spojené. Aspoň časť takto ušetrených peňazí by mala byť alokovaná na sporenie, aby sa zabezpečila stabilita rodinného rozpočtu.

*Prieskum pre Poštovú banku uskutočnila agentúra 2 muse na repre vzorke 1000 respondentov

**Eurostat 2021

