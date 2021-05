Rodinné snímky, veľkofilmy aj pokračovanie hororovej série – kiná čaká nabitý jún

Distribučná spoločnosť Continental film patrí medzi najúspešnejších dodávateľov filmov do slovenských kín. Vo svojom portfóliu má množstvo zahraničných i domácich hitov a niekoľko potenciálnych prinesie na plátna aj v najbližších týždňoch. Na čo sa môžu filmoví fanúšikovia a fanúšičky v znovu otvorených kinách tešiť?

Už 27. mája vstúpi do distribúcie adaptácia úspešnej videohry – bojový film Mortal Kombat. Ten bude rebootom filmovej série z deväťdesiatych rokov, príbeh kultových postáv teda začne rozprávať od začiatku, novej generácii divákov. MMA zápasník Cole Young v snímke zistí, že jeho poslanie je omnoho dôležitejšie, než len prehrávať zápasy v ringu za peniaze. Spolu s ďalšími vyvolenými bojovníkmi začne trénovať, aby sa mohol v legendárnom turnaji postaviť zoči-voči démonickým súperom z nepriateľskej ríše a bojovať o záchranu univerza.

O čosi menšia apokalypsa bude hroziť vo filme Tom a Jerry. Mohlo by vôbec hroziť čosi iné, keď sa vari najznámejšia animovaná dvojica vydá z domova do veľkého sveta, a to rovno do toho nášho, reálneho, bez animácie? Jerry sa presťahuje z vidieka do veľkomestského hotela a spolu s Tomom budú musieť sympatickej zamestnankyni Kayle pomôcť zachrániť svadbu storočia, ktorú organizuje. Pre všetky zapojené strany to bude výzva, pre detských i dospelých divákov a diváčky obrovská zábava. Film nájdu v ponuke kín rovnako už od 27. mája, voľba na víkend pred Dňom detí by teda mala byť jasná.

3. júna si na svoje prídu aj milovníci a milovníčky filmového strašenia. Na plátna sa vrátia paranormálni vyšetrovatelia manželia Warrenovci, aby preskúmali doteraz najdesivejšiu záhadu svojej kariéry. Horor s názvom V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol prinesie na plátna kín prípad, v ktorom bola prvýkrát v americkej histórii použitá posadnutosť diablom pri obhajobe zločinu. O zimomriavky pri jeho sledovaní nebude núdza a do kina sa rozhodne oplatí zájsť radšej vo dvojici či v nebojácnej skupine.

Tých, čo sa chcú báť radšej o osud celej planéty, určite uspokojí sci-fi veľkofilm Godzilla vs. Kong. Nový príbeh z tzv. „Monsterverse“, prepojeného filmového sveta obrovských príšer, proti sebe postaví dvojicu titánov. Obrovský opičiak a rozzúrený jašter sa stretnú v súboji, z ktorého môže vzísť len jeden víťaz. Ich epický stret bude vyvolaný neznámymi silami a pomôže odhaliť tajomstvo, ktoré leží skryté hlboko v útrobách Zeme. Snímku, ktorá bola vytvorená pre sledovanie na čo najväčšom plátne, si na ňom budete môcť vychutnať od 10. júna.

S rovnakým dátumom distribučnej premiéry vstúpi do kín rodinný film Poly. Desaťročná Cécile sa v ňom spolu s mamou presťahuje do dedinky na juhu Francúzska. Začleniť sa medzi ostatné deti nebude jednoduché, Cécile však začne robiť starosti aj čosi ďalšie. Zistí, že v neďalekom cirkuse týrajú poníka. Rozhodne sa zviera zachrániť a naplánuje útek. Dievčatko a poník Poly sa vydajú na cestu plnú zvratov, ktorá ukáže silu skutočného priateľstva.

Na celkom iný typ cesty sa v kinách publikum vydá 17. júna, kedy do distribúcie vstúpi severský survival triler V pasci. Nevlastné sestry Ida a Tuva sa v ňom rozhodnú absolvovať zimný ponor do vôd odľahlej časti nórskeho pobrežia. Počas neho však Tuvu privalí odlomená skala a uväzní ju pod vodou. Ida okamžite vypláva nad hladinu, no zistí, že skaly pochovali ich vybavenie, telefóny aj kľúče od auta. Zostanú odrezané od akejkoľvek šance na záchranu zvonku a Ida bude musieť kvôli záchrane svojej nevlastnej sestry prekonať nielen množstvo nečakaných prekážok, ale v prvom rade samú seba.

Distribučná spoločnosť Continental film plánuje priniesť do slovenských kín ďalšie atraktívne filmové tituly aj v júli a auguste. Nebude medzi nimi chýbať napríklad pokračovanie basketbalovej komédie Space Jam s podtitulom Nová legenda, adaptácia českého literárneho bestselleru Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť, alebo komiksový veľkofilm The Suicide Squad: Samovražedná misia.

