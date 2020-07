Rodinný film Zabudnutý princ vás v kinách zavedie do unikátneho fantazijného sveta

Pre dcérku vymyslel rozprávkovú krajinu, o svoje postavenie princa však musí bojovať. Obľúbený francúzsky herec Omar Sy, hviezda filmov Nedotknuteľní alebo Aj dvaja sú rodina, sa predstaví v novej rodinnej snímke Zabudnutý princ. Do slovenských kín príde vo štvrtok 9. júla 2020.

Všetko v Djibiho živote sa točí okolo jeho milovanej sedemročnej dcéry Sofie. Oddaný otec samoživiteľ jej nikdy nezabudne rozpovedať večernú rozprávku. Každú noc, keď Sofie zaspáva, ju berie do „Rozprávkolandu“, vymysleného filmového štúdia, kde sa spoločne stávajú hlavnými hrdinami dobrodružných filmov, v ktorých hrá Djibi vždy hlavnú úlohu princa. O päť rokov neskôr sa zo Sofie pomaly stáva pubertiačka, príbehy jej otca ju už natoľko nefascinujú a hrozí, že Djibiho z úlohy princa vytlačí chlapec, do ktorého sa jeho dcéra zapozerala…

Michel Hazanavicius, režisér oscarovej snímky The Artist, obsadil Omara Sy do ďalšej z nezabudnuteľných úloh. Spoluprácu s jedným z najznámejších francúzskych hercov súčasnosti si mimoriadne pochvaľuje. „Je to herec, ktorý v sebe má niečo, za čo by 90% jeho kolegov dalo neviem čo – akonáhle ho zaberie kamera, vyžaruje z neho veľká ľudskosť. Strávil som s ním dennodenne niekoľko mesiacov, takže viem, že taký naozaj je. Toto sa nedá predstierať,“ hovorí nadšený režisér.

Rodinný film Zabudnutý princ, ktorý malých i veľkých divákov a diváčky prenesie do farebného fantazijného sveta, prináša do kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis