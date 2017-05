Rodiny dvojčiat a viacerčiat si vyžiadali veľké celoslovenské stretnutie, po ročnej pauze sa bude konať opäť v Bratislave

Okrúhly, v poradí piaty ročník Celoslovenského stretnutia dvojčiat a viacerčiat 2017 s BILLA sa uskutoční v sobotu 17.6.2017 na bratislavskej Kuchajde .

Bratislava, 31. mája 2017 ( WBN/PR ) – Bratislava opäť zažije pohľad dvojmo a možno aj viac ako dvojmo. V polovici júna, konkrétne v sobotu 17.6.2017, totiž Bratislavu navštívia rodiny s dvojčatami a viacerčatami z celého Slovenska. Po ročnej prestávke sa tak znovu stretnú dvojčatá, trojčatá a veríme, že aj štvorčatá na jednom mieste. Už teraz majú organizátori prihlásených viac ako dvestopäťdesiat rodín a každý deň sa prihlasujú nové a nové rodiny. Tak ako každoročne očakávajú najväčší nárast registrácie týždeň pred samotnou akciou. Generálnym partnerom „dvojičkového festivalu“ sa stala spoločnosť BILLA.

„Rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. A keď je všetkého dvojnásobok, prípadne viacnásobok, tak aj na starostlivosť o zdravie a vhodné stravovanie je kladený veľký dôraz. Plne podporujeme hodnoty rodiny a zdravého stravovani, preto sme sa rozhodli podporiť podujatie tohto charakteru,“ hovorí marketingová riaditeľka BILLA Denisa Pernicová. Organizátorov tento rok opäť potešila záštita podujatia zo strany mestskej časti Bratislavy – Nového mesta a jej starostu Rudolfa Kusého.

„Príprava tak veľkého podujatia, ako je toto naše, dá skutočne veľmi zabrať. Neuvedomuje si to nikto, kto to reálne nezažil. Príprave sa venujeme vo voľnom čase, popri iných pracovných povinnostiach a rodine. A čo bolo spúšťačom ďalšieho ročníka? Koncom roka som sa aj ja skutočne začlenila do „dvojičkovskej komunity“, keď sa mojej sesternici narodili dvojčatká Simi a Sebi a tak som si povedala, že to bude aj pre nich a ich staršieho bračeka Samka,“ hovorí s úsmevom hlavná organizátorka podujatia Kvetoslava Kirchnerová. O to väčšou oporou sú pre organizátorky stáli i noví partneri, ktorí s nadšením podporujú a pripravujú hlavný či sprievodný program podujatia.

Tak ako po minulé ročníky, aj tentokrát by malo byť zloženie dvojčiat a viacerčiat veľmi pestré – prídu niekoľkomesačné dvojčatá aj dvojčatá so starším dátumom narodenia. Podujatím bude sprevádzať otec dvojčiat a moderátor Juraj Hajdin. Tento rok pripravili organizátori pre rodiny i tínedžerov skvelý záver podujatia v podobe koncertu so stále dobre naladeným slovenským spevákom a zároveň ocinom dvoch drobcov Lukášom Adamcom.

Na stretnutí sú vítané všetky rodiny s dvojčatami či viacerčatami, maličkými či dospelými. Veľa rodín sa už navzájom pozná, či už z predchádzajúcich ročníkov stretnutia alebo zo skupiny na sociálnej sieti. Keďže mnohé rodiny oddeľujú stovky kilometrov, stretnutia sú jednou z možností, ako sa raz za rok stretnúť. Počas celého dňa bude prebiehať atraktívny program na pódiu a špecializované aktivity pre deti a rodičov aj v celom areáli. V programe podujatia nájdete obľúbenú detskú pečiatkovú súťaž, laboratórium zvedavých vedcov či stánok hračiek Igráček. Ďalej bude pripravená detská olympiáda s CK Satur a rodinný klub Planet FUN s animátormi, pre oteckov a chlapcov bude pripravená prezentácia rodinných modelov áut FORD a testovacie jazdy. Pre deti bude aj tento rok k dispozícii skenovanie a diagnostika plochonožia v stánku PROTETIKA, ako aj cvičenia pre zdravé nôžky a aktívny zdravotný chodník. Ukážky zo zážitkového kurzu prvej pomoci si pripravia inštruktori zo spoločnosti FALCK, ktorí deti i dospelých naučia ako dať zraneného do stabilizovanej polohy, ako správne urobiť masáž srdca či poskytnúť prvú pomoc pri rôznych poraneniach.

V stánku Prvej stavebnej sporiteľne sa rodiny dozvedia o výhodách stavebného sporenia pre celú rodinu, a zároveň sa budú môcť zapojiť do súťaže o finančné výhry. Verným partnerom stretnutia dvojčiat je už od prvého ročníka dm drogerie markt, ktorá rodiny zásobuje množstvom produktov či už v súťažiach alebo v tombole. Rodinky budú môcť v tomto roku v tombole získať veľmi zaujímavé a hodnotné ceny.

Spoločnosť RAJO so svojou značkou ochutených mliek BREJKY prinesie deťom okrem chutnej mliečnej desiaty aj aktivity plné energie a kreativity. Vo futbalovej miniaréne si deti budú môcť, pod dohľadom trénera, zasúťažiť s loptou, a čakať ich bude aj kreatívny kútik a rôzne súťaže. Stánok PEPCO ponúkne rodičom a ich malým pokladom oddych v podobe detských tvorivých dielní, zaujímavých kreatívnych súťaží a pre maminky prinesie praktické inšpirácie ako si zútulniť domov ci terasu bytovými a záhradnými doplnkami PEPCO. Spoločnosť CEWE-FOTOLAB vytlačí každej rodine na pamiatku fotografiu z podujatia priamo vo svojom fotostánku a každá rodina naviac získa darčekovú poukážku na CEWE fotoprodukty.

Stretnutie sa začína o 10.00 hod., predpokladaný koniec akcie je o 16.00 hod. Vstup na akciu je bezplatný a dobrovoľná je aj registrácia rodín. Každá registrovaná rodina však dostane od organizátorov darčekovú tašku s logom stretnutia s množstvom darčekov. Registrovať sa je možné do 12.6.2017.

Viac informácií a registrácia účastníkov na: http://www.stretnutiedvojciat.dvojickovo.sk/

alebo https://www.facebook.com/CeloslovenskeStretnutieDvojciatAViacerciat

Pre viac informácií kontaktujte:

Kvetoslava Kirchnerová, organizátor akcie, e-mail: kvetoslava.kirchnerova@gmail.com

Podujatie podporili:

Generálny partner: BILLA, www.billa.sk

Pod záštitou: Bratislava, mestská časť – Nové Mesto

Partneri: PROTETIKA, FORD, PEPCO, CK SATUR, RAJO, Prvá stavebná sporiteľňa, dm drogerie markt, CEWE-FOTOLAB, FALCK n.o.

Mediálni partneri: TV JOJ, MAMA a ja, SITA, www.sdetmi.com, www.zzz.sk, www.dvojickovo.sk

Ostatní partneri: Rakytníček, Rajec, Karička, Stérimar, Alpine Pro, Slovart, Igráček, Aquapark Senec, www.prenasedeti.sk, Imunoglukan, DSV Slovakia, www.amavet.sk, Polícia SR

Organizátor: OPEN PUBLIC PROFILE, s. r. o. (www.opp.sk)