Roger Federer chce viac zápasov na tri víťazné sety, kratšie zápasy sú plytvaním príležitostí

CINCINNATI 16. augusta (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer by privítal viac zápasov na tri víťazné sety na hlavnom okruhu ATP.

Hrajúca legenda navrhuje, aby sa na tri víťazné sety hralo aj vo finále na podujatiach prestížnej série ATP World Tour Masters 1000 a tiež na koncoročnom výberovom podujatí Nitto ATP Finals, čiže Turnaji majstrov. Federer to uviedol v rozhovore s Leifom Shirasom na American Tennis Channel počas turnaja v americkom Cincinnati.

„Ak by som mal tú moc, pridal by som do kalendára turnajov viac zápasov hraných na tri sety. Päťsetové zápasy prakticky zmizli z programu hlavného okruhu ATP. Hrá sa tak len na grandslamových turnajoch, v Davisovom pohári a vo finále olympijského turnaja. Viem, že je za tým ako dôvod ochrana zdravia tenistov, ale zároveň si myslím, že je to plytvanie príležitosťami,“ povedal Roger Federer, aktuálne druhý hráč rebríčka ATP a 20-násobný grandslamový šampión.

Čerstvo už 37-ročný velikán svetového tenisu počas kariéry odohral 51 päťsetových stretnutí, z toho 30 víťazných. Na hlavnom okruhu ATP sa zatiaľ naposledy hralo na tri víťazné sety 19. novembra 2006 vo finále Masters Cupe v Šanghaji. Federer vtedy zdolal Američana Jamesa Blaka 6:0, 6:3, 6:4. Zatiaľ posledný „päťseťák“ odohrali 23. júla 2006 vo finále v Stuttgarte, Španiel David Ferrer zvíťazil nad Argentínčanom Josém Acasusom 6:4, 3:6, 6:7 (3), 7:5, 6:4. Informácie priniesol web sportowefakty.wp.pl.