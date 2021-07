Roger Federer onedlho oslávi štyridsiatku a stále sníva o rekordnom titule na Wimbledone

Tisícdvestopäťdesiat víťazných stretnutí v kariére, 104 zápasových triumfov na Wimbledone a osemnáste osemfinále v 22 účastiach. Aj keby už Roger Federer nikdy nič nevyhral, s jeho štatistikami tenisovej výnimočnosti sa bude pracovať naveky.

Tridsaťdeväťročný Švajčiar po triumfe v 3. kole dvojhry nad Britom Cameronom Norriem 6:4, 6:4, 5:7, 6:4 mal dokonca náladu na vtipkovanie, keď vyhlásil: „Toto je môj posledný grandslamový turnaj /potom prišla dramatická pauza a nádych – pozn./ pred dovŕšením štyridsiatky.“

Federer zlomil Norrieho odpor

Rodák z Bazileja ju oslávi 6. augusta a stále verí tomu, že dovtedy pridá rekordný deviaty wimbledonský a celkovo dvadsiaty prvý grandslamový titul.

„Chvíľu som si myslel, že to dopodávam v troch setoch, ale súper bol excelentný. Som rád, že som to zvládol a naozaj cítim úľavu. Rovnako si myslím, že som si udržal vysokú úroveň a môžem byť spokojný s tým, ako som hral,“ skonštatoval Roger Federer na webe ATP Tour.

Dvadsaťpäťročný Norrie je momentálne na 34. priečke rebríčka ATP, čo je jeho kariérne maximum a v tomto roku má zápasovú bilanciu 31-14. Turnajový titul síce nezískal, ale bol vo finále podujatí v portugalskom Estorile, francúzskom Lyone a nedávno aj na tráve v londýnskom Queen’s Clube. Pre Federera to bola veľká výzva zlomiť jeho odpor.

„Klobúk dolu ako ma tlačil, prežíva výbornú sezónu. Odohral veľa zápasov na mnohých turnajoch. Preto som maximálne šťastný, že som vo štvrtom sete našiel cestu späť k víťazstvu. Výborne som pracoval s emóciami. Nenechal som sa vyrušovať a zostal som v pokoji až do konca zápasu. Až potom to celé prepuklo,“ doplnil Federer.

Dvaja Taliani v osemfinále

Federer si zahrá v osemfinále na tráve All England Clubu po osemnásty raz, čo je rekord tzv. otvorenej éry tenisu po roku 1968. O dve účasti menej má legendárny Američan Jimmy Connors, tretí je Srb Novak Djokovič s trinástimi a štvrtý Nemec Boris Becker s dvanástimi účasťami.

Súperom Federera v šestnástke najlepších bude Talian Lorenzo Sonego, turnajová dvadsaťtrojka.

Keďže do osemfinále sa dostal aj Matteo Berrettini, znamená to, že Taliansko bude mať dvojnásobné zastúpenie v tejto fáze londýnskeho turnaja iba po tretí raz v histórii. V roku 1949 to bolo Giovanni Cucellu a Rolando del Bello a o šesť rokov neskôr Nicola Pietrangeli a Giuseppe Merlo.

Federer pred zápasom so Sonegom (bilancia 1-0) rád skonštatoval: „Cítim, že naberám správny rytmus. Toto víťazstvo je pre mňa referencia o vzostupe mojej hry a že by to mohlo aj naďalej fungovať. Teším sa na na ďalší zápas.“