Roger Federer si zahrá na Roland Garros štvrťfinále, odohral už 400 grandslamových zápasov

PARÍŽ 2. júna (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer naďalej úspešne prechádza „pavúkom“ dvojhry na Roland Garros v Paríži.

Vo svojom návrate na parížsku antuku po štyroch rokoch Federer nasadený ako tretí zdolal Argentínčana Leonarda Mayera 6:2, 6:3, 6:3 a postúpil už do štvrťfinále. V najlepšej osmičke na druhom grandslamovom turnaji sezóny sa ocitol po dvanásty raz, prvýkrát sa tam dostal už v roku 2001. Svoj jediný titul z najcennejšej antuky si 20-násobný grandslamový víťaz vybojoval v roku 2009.

Tridsaťsedemročný tenisový elegán v tomto veku už permanentne útočí na historické rekordy či hodnotiace štatistiky. Súbojom s Mayerom načal piatu stovku zápasov na grandslamových turnajoch, okrúhlu „štvorstovku“ oslávil ešte v piatok triumfom nad Nórom Casperom Ruudom v 3. kole.

Vo veku 37 rokov a 307 dní je najstarším hráčom vo štvrťfinále Roland Garros v otvorenej ére tenisu. Zápasovú premiéru v hlavnej súťaži na turnaji veľkej štvorky zažil presne pred 20 rokmi, keď práve na Roland Garros prehral v 1. kole s vtedajším veľkým šampiónom Austrálčanom Patrickom Rafterom.

„Mám pocit, že tých 20 rokov ubehlo neskutočne rýchlo. Keď som hral proti Casperovi Ruudovi, v duchu som si položil otázku, aké to bolo, keď som ja začínal. On sa v tom čase sotva narodil,“ zamyslel sa Federer na tlačovke po súboji 3. kola.

„Som šťastný, že som sa dostal až do tohto momentu svojej kariéry. Spomínam si, ako ma tisíci víťazný zápas poriadne nakopol, teraz mám zasa 400 zápasov na grandslamových turnajoch. Možno sa dočkám aj štvorstého víťazstva na GS,“ zľahčil túto tému rodák z Bazileja.

Federer nehral na antuke v Paríži od roku 2015, čas však v jeho prípade akoby vôbec nehral rolu. Úvodnými štyrmi kolami v roku 2019 prešiel ako nôž maslom bez straty jediného setu. Také niečo sa mu podarilo predtým aj v rokoch 2005, 2007, 2010 a 2011. Aktuálne musel iba raz do tajbrejku, proti Ruudovi ho však zvládol 10:8. Jeho štvrťfinálovým súperom bude víťaz súboja Stefanos Tsitsipas (Švaj.-6) – Stan Wawrinka (Švaj.-24). „Dosiahol som veľa rekordov, ale väčšina z nich sa spája s Wimbledonom či US Open. Mať však niečo, čo prinieslo Roland Garros, je pre mňa veľmi výnimočné,“ dodal Federer.

Roland Garros – dvojhra – osemfinále

Roger Federer (Švaj.) – Leonard Mayer (Arg.) 6:2, 6:3, 6:3

Míľniky Rogera Federera na grandslamových turnajoch

1. zápas / 1999 – Roland Garros, Paríž (prehra s Patrickom Rafterom)

100. zápas / 2005 – US Open, New York (triumf nad Fabriceom Santorom)

200. zápas / 2009 – Roland Garros, Paríž (triumf nad Juanom Martínom Del Potrom)

300. zápas / 2013 – US Open, New York (triumf nad Adrianom Mannarinom)

400. zápas / 2019 – Roland Garros, Paríž (triumf nad Casperom Ruudom)