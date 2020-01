Roger Federer už druhýkrát na Australian Open 2020 ušiel hrobárovi z lopaty (video)

Švajčiarsky tenista Roger Federer stále má šancu pridať do svojej úctyhodnej zbierky 21. grandslamový titul. Nezlomný veterán zdolal Američana Tennysa Sandgrena za 3:31 h 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8), 6:3 vo štvrťfinále dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne.

V nevídanej päťsetovej dráme Federer odvrátil až sedem mečbalov Sandgrena a po pätnásty raz postúpil medzi najlepších štyroch hráčov v Melbourne Parku. Súperom svetovej trojky v semifinále bude víťaz súboja Milos Raonic (Kan.) – Novak Djokovič (Srb.-2).

„Mal som šťastie, to musím povedať ako prvé. Pri mečbaloch som už len dúfal, že udržím loptičku v hre a súper ´nezabije´ nejaký víťazný úder. Keď mi to aj so šťastím vyšlo, striasol som zo seba tlak a potom to už išlo lepšie. Možno som si to dnes ani nezaslúžil, ale stojím tu ako víťaz a som veľmi šťastný,“ uviedol Roger Federer v prvom televíznom interview na kurte s Jimom Curierom.

102. víťazstvo Federera na Australian Open

K tomu, že si v treťom sete za stavu 0:3 vzal povolenú prestávku na ošetrenie, povedal: „Už som toho zažil v tenise veľmi veľa. Začal som cítiť slabiny, mal som problémy s nohou. Nechcel som to ukázať navonok, ale nechcel som to ani ´zabaliť, hoci som bol úplne zničený. Súper to nezvládol a ja som mal naozaj šťastie. To musím zdôrazniť. Teraz už nemám žiadne očakávania. Keď som dvakrát ušiel hrobárovi z lopaty, stať sa môže čokoľvek, ale emocionálne mám už asi svoj vrchol za sebou.“

Federer už po druhý tento rok v Austrálii obrazne ušiel hrobárovi z lopaty a zároveň zvládol druhý päťsetový zápas. V súboji tretieho kola sa vymanil z krajne nepriaznivého stavu 4:8 v supertajbrejku piateho setu proti Austrálčanovi Johnovi Millmanovi. Aktuálne proti 100. hráčovi rebríčka Sandgrenovi musel vo štvrtom sete čeliť 7 mečbalom, ale všetko úspešne prekonal.

Šesťnásobný šampión Australian Open hral vo svojom pätnástom štvrťfinále v Melbourne Parku, dosiahol 102. singlové víťazstvo. čo sú rekordné čísla. Tridsaťosemročný Švajčiar už vyhlásil, že sa chce do Austrálie ako hráč vrátiť aj o rok.

Sandgren nevyužil sedem mečbalov

Sandgren sa ako 28-ročný mohol prvýkrát v kariére prebojovať do semifinále na turnaji tzv. veľkej štvorky, ale tesne mu to nevyšlo. Jeho maximom zostáva štvrťfinále na Australian Open z roku 2018. Sandgren nevyužil obrovské šance v koncovke štvrtého setu.

Už za stavu 5:4 sa pri podaní Federera dostal k trom mečbal, ale už takmer legendárny Švajčiar všetky odvrátil. Neskôr v tajbrejku za stavu 3:3 Federer po svojom podaní urobil ľahkú chybu z forhendu a Sandgren sa opäť priblížil k víťazstvu. Výborným podaním zvýšil na 5:3 aj 6:3 a vybojoval si ďalšie tri mečbaly. Švajčiarsky elegán však s pokojom Angličana odvrátil aj tieto tri hrozby.

Americký tenista Tennys Sandgren počas štvrťfinálového zápasu Australian Open 2020, v ktorom v päťsetovej dráme podľahol Švajčiarovi Rogerovi Federerovi 3:6, 6:2, 6:2, 6:7 (8), 3:6. Melbourne, 28. január 2020. Foto: SITA/AP.

Američan si esom vynútil siedmu šancu, ale aj tá išla do stratena. Vo výmene s 19 údermi napokon Sandgren zahral nabiehaný bekhend do siete. Potom už prišiel na rad prvý setbal Federera, súper ho ešte zmaril esom. Pri druhom setbale však Švajčiar skvelým lobom prinútil súpera k chybe a vyrovnal na 2:2 na sety.

Švajčiar dostal povestné „momentum“ na svoju stranu, a hoci frustrovaný súper naďalej bojoval, už mentálne nezvládal pokračovanie zápasu. Federer odskočil Sandgrenovi z 2:2 na 5:2 a Sandgren sa už aj úderovo trápil. Znížil ešte na 3:5, ale pri podaní Federera neodolal prvému mečbalu tenisového velikána. Po skvelom podaní súpera zahral loptičku do siete.