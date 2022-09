Roger Federer zavesí tenisovú raketu na klinec, chcel sa vrátiť na okruh ATP no zdravotný stav mu to znemožnil

Švajčiarsky tenisový elegán Roger Federer v stredu absolvoval v Londýne tlačovú konferenciu pred exhibičným turnajom Laver Cup (23.-25.9.), na ktorom plánuje definitívne uzavrieť svoju hráčsku kariéru. Na okruhu naposledy štartoval vlani v Londýne na slávnom Wimbledone, zdravotné problémy mu znemožnili účasť na ďalších turnajoch. A teraz sa rozhodol, že „tenisovú raketu zavesí na klinec“ po londýnskom meraní síl medzi výbermi Európy a zvyšku sveta, na ktorom budú jeho spoluhráčmi rivali z ostatných dekád – Španiel Rafael Nadal, Srb Novak Djokovič aj Brit Andy Murray. Federer sa však v anglickej metropole nepredstaví ako singlista, jeho stav mu dovolí hrať len štvorhru.

Nadišla chvíľa na koniec

Aktuálne 41-ročný bazilejský rodák o zámere ukončiť kariéru v Londýne informoval počas minulého týždňa formou otvoreného listu.

„Ako viete, v ostatných troch rokoch ma sprevádzali problémy. Utrpel som zranenia a podstúpil operácie. Tvrdo som pracoval na tom, aby som sa mohol vrátiť v najlepšej forme. Poznám však kapacitu a limity môjho tela. Mám 41 rokov a počas 24 rokov v tenise som odohral viac než 1500 zápasov. Tenis bol ku mne štedrejší než som kedysi sníval. Zistil som však, že nadišla chvíľa na koniec. Laver Cup počas nasledujúceho týždňa v Londýne bude moje posledné ATP podujatie. Samozrejme, tenis budem hrať aj v budúcnosti, no už nie na grandslamových turnajoch alebo na Tour,“ napísal Federer vo štvrtok 15. septembra.

Posledné roky boli mimoriadne náročné

V stredu na margo odchodu do „tenisového dôchodku“ povedal viac. Priznal, že ostatné tri roky boli pre neho mimoriadne náročné. „Za posledný rok som sa pohyboval na veľmi tenkom ľade. Pokúšal som sa o návrat na dvorce, ale mal som obmedzenia, nemohol som robiť všetko tak ako som potreboval a chcel. A pomaly som prestával veriť,“ povedal Švajčiar podľa BBC.com.

Roger Federer počas kariéry získal 20 grandslamových singlových titulov, na ďalších turnajoch pridal 83 celkových triumfov vo dvojhre a stovky týždňov strávil na poste svetovej jednotky. Kariéru oficiálne ukončí iba niekoľko týždňov po odchode velikánky ženského tenisu, Američanky Sereny Williamsovej, ktorá sa rozlúčila v úvode septembra na US Open v New Yorku.

Švajčiarska hviezda dúfala, že sa s kariérou rozlúči na budúcomesačnom domácom turnaji v rodnom Bazileji, no problémy s kolenom mu v tomto smere vystavili stopku. Keď v ostatných mesiacoch neprebiehala rehabilitácia podľa jeho predstáv, uvedomil si, že koniec sa blíži. „Vyvstala otázka, ako a kedy to oznámim. Bol som s tým OK, no bolo to stresujúce,“ prezradil.