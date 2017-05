Roger Waters predstavil videoklip k piesni The Last Refugee

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) – Anglický hudobník Roger Waters zverejnil videoklip k piesni The Last Refugee Štvorminútové video ukazuje ženu – bezdomovkyňu, ktorá tancuje pri ohni, pričom sa tento obraz prelína so scénou, kde tancuje v pekných šatách.

V závere sa ocitá na pláži a kráča za dieťaťom. Na videoklipe hudobník pracoval so Seanom Evansom, ktorý v roku 2015 režíroval záznam z koncertu Roger Waters: The Wall.

Skladba je súčasťou pripravovaného albumu Is This the Life We Really Want?, ktorý vyjde 2. júna a bude obsahovať dvanásť skladieb. V apríli hudobník predstavil prvú skladbu Smell The Roses, v máji zverejnil druhú skladbu Déja vu. O produkciu a mix sa postaral Nigel Godrich, ktorý si zahral aj na klávesoch či gitare, a napísal tiež aranžmány. Na novinke sa podieľali aj Gus Seyffert, Jonathan Wilson, Joey Waronker, Roger Manning, Lee Pardini, Lucius, Jessica Wolfe a Holly Proctor.

Sedemdesiattriročný Roger Waters sa preslávil v kapele Pink Floyd, v ktorej pôsobil v rokoch 1965 až 1985. S formáciou vydal albumy ako The Piper At The Gates Of Dawn (1967), A Saucerful Of Secrets (1968), Ummagumma (1969), Meddle (1971), The Dark Side Of The Moon (1973), Wish You Were Here (1975), The Wall (1979) či The Final Cut (1983). Ako sólový interpret uviedol na trh nahrávky The Pros And Cons Of Hitch Hiking (1984), Radio K.A.O.S. (1987), Amused To Death (1992) a Ça Ira (2005). V roku 1996 ho ako člena Pink Floyd uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.