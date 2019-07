Rohan Dennis bol favoritom na víťazstvo v časovke, ale nečakane odstúpil z Tour de France

Obrázok, ktorý nemajú radi fanúšikovia ani športoví riaditelia cyklistických tímov. Rohan Dennis približne 80 km pred koncom štvrtkovej etapy na Tour de France v občerstvovacej zóne zosadol z bicykla a ďalej už nepokračoval.

Za odstúpením 29-ročného úradujúceho majstra v časovke je zatiaľ viac otáznikov ako odpovedí. Za jeho predčasným koncom totiž nie je pád ani iná zdravotná indispozícia, čo potvrdil aj športový riaditeľ tímu Bahrain-Merida Gorazd Štangelj.

Diplomatická odpoveď

„Cyklista sa sám rozhodol odstúpiť z pretekov. Snažíme sa s Rohanom komunikovať a zistiť, čo sa stalo. Sme sklamaní.. V časovke sme od neho očakávali veľký výsledok,“ uviedol Štangelj pre médiá na Tour de France, cituje ho aj The Guardian. „Odstúpenie nemá nič spoločné s jeho fyzickou kondíciou,“ doplnil dôležitý fakt Štangelj.

Dennis sa po príchode do tímového autobusu dlho rozprával s vedením svojho tímu, potom poskytol oficiálne vyhlásenie prostredníctvom twitteru tímu Bahrain-Merida. Sformuloval ho značne diplomaticky.

„Som veľmi sklamaný z toho, že opúšťam preteky v tomto bode. Blížiaca sa časovka bola pre mňa aj náš tím veľký cieľ na dosiahnutie dobrého výsledku. Vzhľadom na to, ako sa aktuálne cítim, bolo však správne odstúpiť. Spolujazdcom želám len to najlepšie do pokračovania a chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma povzbudzovali. Verím, že niekedy v budúcnosti sa na tieto veľké preteky ešte vrátim.“

Po rozhovore s tímom zosadol z bicykla

Francúzska televízia priniesla informáciu, že odstúpeniu Dennisa predchádzala jeho debata s členmi sprievodného auta tímu Bahrain-Merida. Po nej údajne bez slova zosadol z bicykla.

V kombinácii s tým, že nemá zdravotný problém by to znamenalo, že za predčasným koncom skvelého časovkára by mohol byť osobný spor s niekým z manažmentu jeho tímu. Vedenie v Bahrajne registrovaného družstva to zatiaľ nepotvrdilo.

„Našou prioritou je maximálne pohodlie všetkých našich pretekárov. Aj preto chceme vyšetriť, čo sa vlastne stalo s Rohanom Dennisom. Informovať však budeme až vtedy, keď sa to sami dozvieme. Samozrejme, pokračujeme v podpore ostatných našich cyklistov v druhej polovici Tour de France,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení tímu Bahrain-Merida.

Dvojnásobný majster sveta

Dennis je dvojnásobný majster sveta aj strieborný olympijský medailista v tímovej stíhačke. V profikariére na ceste bol štyri roky tvárou tímu BMC Racing, dvakrát sa tešil z titulu svetového šampióna v tímovej časovke.

Vrchol doterajšej kariéry zažil vlani na MS v Innsbrucku, kde sa stal šampiónom v individuálnej časovke. Práve časovka je v piatok na programe Tour de France ako 13. etapa. Cyklisti absolvujú mestský okruh v Pau s dĺžkou 27,2 km. Prvých 15 km je zvlnených, záver takmer na rovine.

„Pri neúčasti veličín jazdy proti chronometru Chrisa Frooma, Toma Dumoulina a aktuálne už aj Rohana Dennisa patria medzi favoritov švajčiarsky šampión Stefan Küng (Groupama-FDJ) či britský majster Alex Dowsett (Kaťuša-Alpecin),“ tvrdí oficiálny web Letour.fr.

Viac o téme: Tour de France 2019