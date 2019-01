Rok 2018 bol pre slovenské školstvo prelomový, vyhlásila ministerka Lubyová

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Rok 2018 bol pre školstvo podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej prelomový. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA.

„Podarilo sa nám obnoviť dôveru Európskej komisie v náš systém čerpania eurofondov, zrušiť blokáciu v rámci Operačného programu Výskum a inovácie zo strany EK a vyhlásiť nové výzvy, a tiež preto, že sa nám podarilo schváliť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania vládou,“ vysvetlila Lubyová.

Ministerku školstva teší napríklad aj to, že sa dramaticky zvýši pokrytie dopytu škôl po učebniciach. „Vieme, že nedostatočné pokrytie dopytu po učebniciach je dlhodobý problém. Keď som nastúpila do funkcie, pokrytých bolo 35 percent, teraz je to 75 percent. Oproti pôvodnej alokácií v štátnom rozpočte sme ešte dodatočne navýšili sumu na pokrytie učebníc o osem miliónov eur. Chceli by sme dospieť k tomu, aby sme do konca volebného obdobia mali 100 percentné pokrytie dopytu po učebniciach,“ povedala šéfka rezortu školstva.

„Veľmi ma teší aj to, že máme úspešnú komunikáciu a spoluprácu s mnohými relevantnými organizáciami v našom sektore. Je tu obrovské množstvo asociácií a subjektov a snažíme sa so všetkými rokovať, či už v rámci Medzirezortného pripomienkového konania alebo iných stretnutí a vyjednávaní. Veľmi si ceníme tých, ktorí sú schopní viesť konštruktívne a vecné diskusie, pretože sme toho názoru, že nie politizáciou problémov, ale nachádzaním konkrétnych vecných riešení sa dajú veci spoločne posunúť dopredu,“ uviedla v rozhovore Lubyová.