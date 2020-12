Rok očami Pavla Urbana: Strach všade naokolo. Z covidu, chaotickej Matovičovej vlády aj zatýkania ľudí blízkych Ficovi

Je veľmi ťažké vybrať najdôležitejšie udalosti, ktoré poznačili uplynulý rok 2020. S viacerými sa však iste zhodneme, že občanov najviac tento rok trápila pandémia spôsobená vírusom COVID-19.

Nebyť nej, na prvom mieste v priečne zásadných udalostí by bol odchod strany Smer-SD z čela krajiny a strata moci, ktorou až príliš dlho disponovala. Následne nástup vlády Igora Matoviča, s čím je úzko spojené aj masové zatýkanie prominentov spriaznených s bývalým režimom. Poďme však za radom.

Koronavírus a chaos vo svete

V samotnom začiatku roka zasiahol do našich životov COVID-19. Začalo sa to v Číne a veľmi rýchlo prenieslo do Európy. Slovensko mu pomerne dlho odolávalo, ale voľný pohyb osôb nevyhnutne spôsobil jeho rozmach aj v našej krajine.

Na začiatku koronavírusu nikto neprikladal veľký význam. Niektorí odborníci, žiaľ ešte aj teraz, ho považovali za menej nebezpečný než chrípku. Lyžiarske strediská v Taliansku a Rakúsku praskali vo švíkoch a covid akoby len na to čakal. Zrazu začali pribúdať aj prvé obete a pomaly sa v niektorých krajinách začala objavovať panika.

Prvé kroky slovenskej, vtedy ešte Pellegriniho, vlády mnohí chválili. Vďaka každodenným tlačovým besedám boli ľudia informovaní, čo všetko pre nich vláda robí a verili jej. Nikto z mocnosti ale nehovoril o tom, že Slovensko na pandémiu v skutočnosti nie je pripravené.

Sklady Štátnych hmotných rezerv boli prázdne a zdravotnícke pomôcky sa nakupovali za ceny, ktoré právom vyvolávali podozrenia, že sú premrštené. Neskôr na to jeho vedenie doplatilo pobytom za mrežami.

Matovič ľudí nevedel upokojiť

Príchod Igora Matoviča do čela vlády nepriniesol upokojenie. Denné tlačovky síce pokračovali, ale boli častokrát bez jasného posolstva. Rozpačité premiérove statusy na sociálnych sieťach ľudom akoby zobrali istotu. Ešte viac ich rozčúlili chaotické rozhodnutia vlády, ktoré sa prijímali a vzápätí menili.

Rozhodnutie o lockdowne počas Veľkej noci ukázalo, ako sa všetko robí narýchlo a bez koncepcie. Nikto neupiera vládnej garnitúre úprimnú snahu robiť najlepšie čo sa dá – najmä, keď recept na zastavenie pandémie nikde na svete neexistoval -, ale spôsob prezentácie úmyslov bol katastrofálny.