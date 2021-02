Rok po voľbách: Igor Matovič vie hradby dobýjať, nie brániť

Takmer celý rok po vlaňajších februárových voľbách zažívala politická scéna udalosti, ktoré sa podpísali na obraze súčasného parlamentu i na rozložení politických síl. Žiadna revolúcia, ktorá by zásadne zamiešala politickými kartami, sa však nekonala.

Zmeny sa napriek tomu udiali vo vládnych i opozičných stranách. Hnutie OĽaNO, ktoré bolo po voľbách najsilnejšie, v súčasnosti v očiach voličov také už nie je. Dominantnou z pohľadu priazne voličov je strana Hlas-SD, ktorá vo voľbách 29. februára 2020 ešte neexistovala. Jej šéf Peter Pellegrini bol vtedy volebným lídrom strany Smer-SD Roberta Fica.

Od volieb k voľbám

Osobitnou črtou slovenskej politiky je, že aj keď by si mala nová koaličná vláda užívať komfort, lebo má ústavnú väčšinu, neplatí to. Od jesene opozícia pripravuje kroky, aby sa mohla chopiť moci na základe referenda o predčasných voľbách.

Pri bilancii uplynulej štvrtiny volebného obdobia možno povedať, že kým pandémia mala s veľkou pravdepodobnosťou vplyv na postavenie vládnych strán, tak opozícia mohla zvládanie koronakrízy bez následkov kritizovať.

Napriek tomu aj Smer, ktorý bol do vlaňajších volieb najsilnejším na politickej scéne, po voľbách začal politicky platiť za kauzy svojho vládnutia a za „opozeraného lídra“ Roberta Fica.

Pohľad od susedov

Český politológ Jiří Pehe portálu Webnoviny.sk povedal, že slovenskú politiku rok po voľbách vníma ako pomerne chaotickú. Podľa neho sú vládne strany alternatívou voči Smeru, ale táto alternatíva sa mu zdá „nie príliš pozitívna“.

„To znamená, že do čela krajiny sa dostala pomerne populistická vláda. Tá sa snaží často, až manifestačne, zaoberať škandálmi predchádzajúcej vlády, ale na druhej strane si nedokázala pre svoj všeobecný populistický prístup, najmä premiéra Igora Matoviča, dostatočne dobre poradiť s najväčšou hrozbou, ktorou je epidémia COVID-19,“ zhodnotil Pehe.

Zľava: Premiér SR Igor Matovič a premiér ČR Andrej Babiš. Foto: SITA/AP

Keď sa pozerá na Slovensko, tak trošku v inej podobe vidí to, čo deje aj v Českej republike. „Chaos, zmätok. Vidím opatrenia, ktorými sa politici snažia krátkodobo zapáčiť svojim voličom, ale je v nich veľmi malá miera politickej racionality, ktorú by možno priniesla iná vláda, ktorá by nebola natoľko populistická,“ usúdil Pehe.