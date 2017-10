Rokovania o brexite budú podľa Junckera dlhšie, ako sa myslelo

BRUSEL 13. októbra (WebNoviny.sk) – Rokovania o odchode Veľkej Británie z Európskej únie budú podľa predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera trvať dlhšie, ako sa očakávalo.

Predseda EK zároveň v piatok vyzval britskú vládu, aby zaplatila účet za tento rozvod. Juncker uviedol, že britskí partneri EÚ „objavujú, tak ako my, každý deň nové problémy“ a dodal, že „tento proces bude trvať dlhšie, ako sa pôvode myslelo“.

Vyjednávania uviazli na mŕtvom bode

Deň po tom, ako hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier povedal, že vyjednávania o výške britských finančných záväzkov uviazli na mŕtvom bode, Juncker položil dôraz na to, že „musia zaplatiť“.

Predseda EK trvá na tom, že EÚ sa nesnaží o výstredné sumy. Rôzne odhady EÚ naznačujú, že britské finančné záväzky by mohli byť v sume 60 až 100 mld. eur, ale britská vláda takéto sumy odmieta.

Podmienky odchodu

Juncker sa o vyjednávaniach o brexite vyjadril v čase, keď sa lídri EÚ pripravujú na budúcotýždňové stretnutie bez premiérky Británie Theresy Mayovej, aby začali predbežné rozhovory o náčrte budúcich vzťahov únie a Veľkej Británie.

Podľa návrhu vyhlásenia pre summit, ktorý agentúra AP videla, lídri uložia ministrom EÚ a vyjednávačovi pre brexit Barnierovi, „aby začali interné prípravné diskusie“ o budúcich vzťahoch. To by únii umožnilo rýchlo sa zaoberať takými prvkami, ako sú obchodné vzťahy, ak sa na rokovaniach do decembra dosiahne „dostatočný pokrok“ v otázke podmienok odchodu Británie z EÚ.