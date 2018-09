Rokovania o brexite medzi Londýnom a Bruselom sa môžu mierne predĺžiť, tvrdí vyjednávač Barnier

FRANKFURT 3. septembra (WebNoviny.sk) – Rokovania medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou o vzájomných ekonomických vzťahoch po odchode tejto krajiny z bloku by sa podľa hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera mohli mierne predĺžiť.

Vyjadril sa totiž, že musia byť ukončené „do polovice novembra“. Informoval o tom nemecký spravodajský portál thelocal.de s odvolaním sa na nedeľňajšie vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Cieľom oboch strán zatiaľ je dosiahnutie dohody o brexite do októbrového summitu EÚ. Barnier však pre nemecký denník povedal: „Ak zoberieme do úvahy čas potrebný na ratifikáciu dohody o vystúpení v britskom parlamente a v Európskom parlamente, tak musíme vyjednávania uzavrieť do polovice novembra. To je prijateľné.“