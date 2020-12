Rokovania o dokončení brexitu pokračujú, diplomati hodnotia vyhliadky na skorú dohodu skepticky

Vyjednávači Európskej únie a Veľkej Británie v pondelok pokračujú v rokovaniach o dokončení brexitu. Predstaviteľov 27 členských štátov oboznámil zavčas rána s aktuálnym stavom hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. Diplomati hodnotia šance na skorú dohodu zdržanlivo až pesimisticky.

„Povedal by som, že (Barnier) bol veľmi pesimistický a veľmi opatrný, čo sa týka schopnosti dosiahnuť dnes pokrok,“ uviedol írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney.

Štátny tajomník britského ministerstva zahraničia James Cleverly konštatoval, že čas sa kráti. „Myslím si však, že dohoda je možná a budeme na nej pracovať,“ dodal britský predstaviteľ.

Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie. Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty. Nezhody pretrvávajú v troch oblastiach, ktoré sa týkajú rybolovu, kontroly a pravidiel hospodárskej súťaže.