Rokovanie parlamentu prerušili, v pléne bola hŕstka poslancov

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci ukončili štvrtý deň rokovania 17. schôdze parlamentu v komornej atmosfére. V pléne rokovacej sály sedelo do 20 poslancov. Počas piatkového rokovania prešli pätnásť návrhov zákonov z dielne koaličných aj opozičných poslancov.

Medzi poslednými prerokovanými bol aj návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave z dielne opozičnej SaS, ktorý predložili poslanci Branislav Gröhling, Eugen Jurzyca, Martin Klus a Martin Poliačik. Účelom návrhu novely zákona je reflektovať na faktory spôsobujúce nízku účasť stredných odborných škôl a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania, zefektívniť systém duálneho vzdelávania, zvýšiť motiváciu škôl, ako aj zamestnávateľov, zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania a odstrániť problémy, ktoré súčasná právna úprava vyvoláva v aplikačnej praxi.

Ako povedal v pléne Gröhling, po dvoch rokoch od účinnosti zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sa zaviedlo duálne vzdelávanie, je možné konštatovať, že záujem stredných odborných škôl zapojiť sa do systému je nižší, ako sa očakávalo. Podľa neho žiaci zapojení do duálneho vzdelávania v celkovom počte 1 572 žiakov tvoria len dve percentá všetkých žiakov prvého a druhého ročníka stredných odborných škôl. Podľa neho sa nepodarilo vytvoriť dostatočné podmienky na zabezpečenie stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy žiakov v súlade s potrebami trhu práce.

Cieľom je úprava odborného vzdelávania

“Cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť právnu úpravu problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách tak, aby sa do tohto systému zapojilo viac zamestnávateľov i škôl,” povedal predkladateľ. Dodal, že prax ukázala, že primárnym dôvodom nízkeho záujmu zo strany stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania je skutočnosť, že v zmysle v súčasnosti platnej právnej úpravy sa strednej odbornej škole zapojenej do systému duálneho vzdelávania znižuje normatívny objem finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu normatívu na praktické vyučovanie žiaka.

“Ďalším potenciálne odrádzajúcim faktorom je skutočnosť, že keďže v systéme duálneho vzdelávania sa praktické vyučovanie realizuje na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, stredná odborná škola má obmedzené možnosti výkonu dohľadu nad úrovňou, kvalitou a rozsahom poskytovaného praktického vyučovania, avšak napriek tomu riaditeľ strednej odbornej školy nesie zodpovednosť za dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu,” dodal.

Na strane zamestnávateľov, najmä malých a stredných podnikateľov, sa ako prekážka vyššej miery ochoty zapojiť sa do duálneho vzdelávania javí administratívna záťaž spojená s overovaním spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie.

“Ďalším významným faktorom odôvodňujúcim potrebu zmeny zákona o odbornom vzdelávaní je skutočnosť, že v zmysle platnej právnej úpravy sa duálne vzdelávanie poskytuje výlučne od prvého ročníka štúdia na strednej odbornej škole, pričom podľa vyjadrení zamestnávateľov (najmä malí a strední podnikatelia) a ich skúseností so žiakmi v prvom ročníku, nedisponujú žiaci ešte v tomto štádiu štúdia takými skúsenosťami, vďaka ktorým by mohlo byť ich zavedenie do systému duálneho vzdelávania pre nich prínosom,” povedal Gröhling.

Pokračovať budú v utorok

Dnes posledným prerokovaným bol návrh novely zákona o správnom konaní (správny poriadok) z dielne SaS, ktorý predložili poslanci Eugen Jurzyca, Jana Kiššová, Jozef Rajtár a Anna Zemanová. “Predkladaný poslanecký zákon ruší povinnosť predkladať výpis z Obchodného registra a výpis zo živnostenského registra rôznym inštitúciám pri rôznych úkonoch. Celkovo bolo v zákonoch identifikovaných viac ako stopäťdesiat situácií, keď sú tieto výpisy vyžadované. Predkladanie týchto výpisov je pritom neopodstatnené, keďže oba registre sú verejne prístupné,” uviedol Jurzyca v pléne s tým, že tieto úkony predstavujú úplne zbytočnú administratívnu záťaž na podnikateľov a občanov.

Poslanci pokračujú v rokovaní v utorok ráno o deviatej hodine. Na programe majú naplánované rokovanie o Správe o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie, o Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii, o Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017. Rokovať budú aj o návrhu poslancov na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky.