Britský premiér Boris Johnson naznačil, že rokovania s Ruskom o ukončení vojny pravdepodobne zlyhajú. Vyjednávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je podľa neho ako dohadovať sa s „krokodílom, keď má v papuli vašu nohu“.

Počas letu do Indie predseda britskej vlády naznačil, že Putin by mohol rokovať len vtedy, ak získa na Ukrajine silnú pozíciu, ale to by mohlo viesť k novému útoku na Kyjev. Informuje o tom spravodajský portál BBC.