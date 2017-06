Bacsinszkej súboj narodeninových osláveniek nevyšiel, Ostapenková je vo finále Roland Garros

PARÍŽ 8. júna (WebNoviny.sk) – Lotyška tenistka Jelena Ostapenková zvíťazila za 144 minút 7:6 (4), 3:6, 6:3 nad Švajčiarkou Timeou Bacsinszkou nasadenou ako tridsiatou v stretnutí štvrtkového semifinále dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna). Zhodou okolností obe v tento deň oslavujú narodeniny – dvadsiate, resp. dvadsiate ôsme. Bol to premiérový vzájomný súboj.

Ostapenková bude v sobotu vo finále čeliť úspešnej z nasledujúceho semifinále Simona Halepová (Rum.-3) – Karolína Plíšková (ČR-2). Bývala deviatka systému Bacsinszká (31.) si “len” vyrovnala predvlaňajší osobný rekord z tohto podujatia aj GS celkovo.

“Som veľmi šťastná, milujem to tu, mám rada miestne publikum, je úžasné. Teší ma, akým spôsobom som sama prispela k oslave mojich narodenín. Vždy hrám agresívne a chodím do toho, keď mám šancu. Dnes mi to určite pomohlo,” povedala Ostapenková v interview s Marion Bartoliovou ešte na kurte a na margo svojej trénerky podľa blogu turnaja vyhlásila: “S Anabel spolu pracujeme asi mesiac. Snažíme sa zlepšiť moju hru a povedala by som, že to veru funguje veľmi dobre…” Diváci jej zborovo zaspievali Happy Birthday.

Premiéra Lotyšska vo finále na veľkej štvorke

“Môžu ma mrzieť nevyužité príležitosti v prvom sete. Súperka bola pri svojich príležitostiach účinnejšia. Navyše, potriafala čiary častejšie, než by som predpokladala. Snažila som sa, ale nezostáva mi iné, než pogratulovať premožiteľke,” uznala Bacsinszká na tlačovej besede.

Zverenkyňa Anabel Medinovej-Garriguesovej Ostapenková bola na Dvorci Philippa Chatriera jednoznačne určujúcou aktérkou. Duel tzv. bol na jej rakete: na “winnery” dominovala 50:22, pri nekompromisne ofenzívnom prejave logicky zároveň urobila oveľa viac nevynútených chýb – 45:19. Na sklonku druhého setu sa zdalo, že herná striedmosť a disciplína Bacsinszkej podporená väčšími skúsenosťami napokon môže sláviť úspech proti živelnosti mladej súperky, ale Lotyška išla v ústrety úspechu a ubila odpor Švajčiarky. Bacsinszká si za stavu 3:4 s brejkom v prvom sete po podvrtnutí ľavého kolena nechala – trochu zneisťujúco – obviazať pravé stehno, ale nemala zjavné ťažkosti s pohybom.

Ostapenková sa postarala o premiéru lotyšskej vlajky vo finále na veľkej štvorke. Pred troma rokmi bol Ernests Gulbis v semifinále práve vo francúzskej metropole. Štvrťfinále na vrcholnej scéne si z lotyšských žien zahrali Larisa Savčenková-Neilandová (US Open 1988 a Wimbledon 1994) a Anastasija Sevastovová (US Open 2016).

Ostapenková je najmladšou finalistkou na Majors, odkedy si vtedy 19-ročná Dánka Caroline Wozniacka zahrala o trofej na US Open 2009. Priamo na RG sa takisto v tej chvíli 19-ročná Srbka Ana Ivanovičová predrala do boja o Pohár Suzanne Lenglenovej 2007.

Ostapenková bojuje o prvú veľkú trofej

Ostapenková zatiaľ nemá na konte žiadnu singlovú trofej z hlavného profesionálneho levelu. Ak by premiérovou bola hneď grandslamová, pripomenulo by to Christine O´Neilovú z Australian Open 1978. Posledným hráčom – mužom či ženou – s prvou trofejou okamžite na RG je Brazílčan Gustavo Kuerten: radoval sa presne pred 20 rokmi 8. júna 1997, teda v deň, keď sa Lotyška narodila. Ostapenková je prvou nenasadenou tenistkou vo finále pri Seine od roku 1983 (Mima Jaušovecová – prehrala s Chris Evertovou). V minulosti sa na tomto podujatí presadili len dve kandidátky mimo hornej desiatky nasadenia (Margaret Scrivenová 1993, Francesca Schiavoneová 2010).

Dosiaľ najvyššie 33. žena singlového renkingu WTA Ostapenková figuruje od 29. mája na 47. priečke, v online prepočte sa nachádza už na 18. pozícii a k 12. júnu má na dosah 13. miesto.

Ostapenková je víťazkou wimbledonskej dvojhry junioriek zo sezóny 2014, vo finále prekonala Slovenku Kristínu Schmiedlovú. Na seniorskej úrovni bola v 3. kole januárových melbournských Australian Open. Pri Seine hrá tretí raz. Predvlani sa lúčila už v 1. kole kvalifikácie, minulý rok v 1. kole hlavnej súťaže, keď nestačila na Japonku Naomi Osakovú.

ROLAND GARROS – SEMIFINÁLE

Jelena Ostapenková (Lot.) – Timea Bacsinszká (Švaj.-30) 7:6 (4), 3:6, 6:3 z 144 minút

Zostávajúci program štvrtkového semifinále dvojhry žien:

Simona Halepová (Rum.-3) – Karolína Plíšková (ČR-2) / bilancia: 1:4