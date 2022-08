Romantická gangsterka z Lučenca? Slovenský film Čierne na bielom koni zverejnil trailer

Slovenské filmy sa v posledných rokoch stali vyhľadávaným artiklom v ponuke domácich kín a filmári sa neboja siahať ani do neprebádaných vôd žánrovej tvorby. Úspešné sú komédie, drámy, horory i trilery. Režisér Rasťo Boroš najbližšie na strieborné plátna prinesie gangsterku, dokonca ozvláštnenú prívlastkom romantická! Film Čierne na bielom koni si budeme môcť v kinách vychutnať 13. októbra, už teraz sa naň však môžeme naladiť prostredníctvom traileru.

Spoznáme v ňom hrdinov a hrdinky príbehov z Novohradu a Malohontu, krajiny nikoho, stratenej v čase kdesi na juhu Slovenska. Film vyrozpráva osem kapitol o tom, prečo sa báť ľudí, ktorí vám podajú pero a povedia: „Stačí podpísať!“ O tom, ako dokáže nečakaná láska strpčiť zločincom pokojný život a kam až dokážu súdni ľudia zájsť, ak ich prerastie pýcha. No a nakoniec o tom, že hrdina je ten, kto sa nebojí smrti, ani keď zomrie posledná nádej. Veď ak ide o lásku, trochu bolieť to musí. Najmä ak ide o lásku k peniazom.

Na čele filmových dobrodruhov, ktorí sa zahrávajú s peniazmi a komplikujú si spokojný život láskou, sú Bandy Koháry (Milan Ondrík) a Lučáno Ármin Wámbéry (Attila Mokos). Spolu s naivným Zsoltim Bófantim (Tomáš Mischura) kvôli túžbe po šťastí čoraz viac narážajú na nepísané pravidlá malomestského organizovaného zločinu. A možno by to so cťou ustáli, keby práve do Lučenca nezavítala aj dvojica dravých finančných žralokov z Brna Vincenc Draxl a Silvestr Sonntag (Petr Vaněk a Tomáš Jeřábek), ktorí sem síce prišli na rutinnú pracovnú cestu, ale veľmi rýchlo pochopia, že Rimavská Sobota nie je finančné centrum Londýna. A robiť tu biznis, sa vymyká všetkým pravidlám z motivačných príručiek pre úspešných obchodníkov.

Foto: Continental film

Ako dlho potrvá, než s nimi obávaný pán Lučenca Šani Pataki (Zoltán Mucsi) stratí trpezlivosť? A stihne ich zachrániť láska k osudovým ženám – k Csille alias Katona Kitty (Rebeka Poláková) najkrajšej kočke v celom Lučenci, a k anjelsky nevinnej Janke (Jana Kovalčíková), ktorá sa naučila, že s chlapmi treba mať svätú trpezlivosť?

Odpovede ponúka film Čierne na bielom koni, plný svojrázneho humoru a nečakaných dejových zvratov. Film scenáristu, režiséra a producenta Rasťa Boroša (film Stanko, seriály 1890 a Labyrint) má za sebou predpremiérové testovacie uvedenie na Letnom filmovom festivale 4 živly v Banskej Štiavnici, kde zožal aplauz od naplneného publika miestneho amfiteátra. Slovensko bude reprezentovať aj na viacerých festivaloch po celom svete. Snímku prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

