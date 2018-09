Rómom treba dať šancu, podľa Richtera sa vedia naučiť aj relatívne zložitejšie práce

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Zo 180 tisíc evidovaných nezamestnaných na Slovensku je podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera viac ako 100 tisíc Rómov. Ako ďalej uviedol po utorkovom rokovaní vlády, veľa Rómov je však schopných pracovať.

Zabezpečené zdravotné poistenie

„Vítam, že je záujem aj o podporu prác vo verejnom záujme,“ povedal. Po polročnej práci vo verejnom záujme podľa neho nezamestnaní získajú pracovné návyky a sú schopní sa uplatniť na trhu práce. „My už máme jeden veľmi veľký podnik na Slovensku, kde každý piaty zamestnanec je Róm,“ povedal Richter.

Rómovia sa podľa šéfa rezortu práce a sociálnych vecí vedia naučiť aj relatívne zložitejšie práce, a preto im treba dať šancu. Značná skupina nezamestnaných však podľa Richtera nemá záujem pracovať. „Vymýšľajú péénky, pre nich je dôležité, aby naďalej mali zabezpečenú platbu na zdravotné poistenie, a to je málo,“ tvrdí.

Už v súčasnosti sa podľa Richtera uplatňuje súbeh dávok v hmotnej núdzi a minimálnej mzdy. „Ponechávame ten súbeh nejaký čas, aby bolo motivačné pracovať,“ povedal. Ako zdôraznil, bude hľadať možnosti ako zachovať pri súbehu dávok a príjmu z práce aj ďalšie príplatky, napríklad príplatok na bývanie.

„Vytvárame podmienky, aby bol čím väčší záujem pracovať,“ povedal Richter. Voči tým nezamestnaným, ktorí bezdôvodne odmietnu prácu, vláda podľa ministra pristúpi „aj k iným opatreniam, ktoré sú v tomto prípade nevyhnutné“.

Stúpla miera nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu júla tohto roka oproti júnu stúpla o 0,04 percentuálneho bodu na 5,47 %. Miera nezamestnanosti sa tak zvýšila druhý mesiac po sebe, keď v júni išla nahor o 0,06 percentuálneho bodu na 5,43 %.

Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 1,23 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 150 268 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júnom tohto roka ide o nárast o 541 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 32 486 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,60 %.

Medzimesačne to znamenalo nárast o 0,02 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 1,31 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci júla 181 322 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 152 osôb, v porovnaní s júlom vlaňajška je to menej o 34 173 ľudí.