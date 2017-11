Rómske ženy zažívajú diskrimináciu, prehovorili o skúsenostiach so zdravotnou starostlivosťou

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – Rómske ženy na Slovensku tvrdia, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie sú vystavené diskriminácii, segregácii a hrubému zaobchádzaniu.

Agentúru SITA o tom informovala terénna pracovníčka Agáta Duchoňová z Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá spolu s Centrom pre reprodukčné práva vypracovala správu, v ktorej rómske ženy o problémoch hovoria.

Ponižovanie aj verbálne útoky

Správa Vakeras zorales – Hovoríme nahlas zachytáva skúsenosti so zdravotnou starostlivosťou 38 rómskych žien z marginalizovaných komunít, ktoré uviedli, že zažívajú diskrimináciu a násilie v zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

Viaceré z nich popísali prípady segregácie, zanedbávania starostlivosti, hrubé zaobchádzanie počas pôrodu a upozornili na nedostatky súvisiace s informovaným súhlasom.

„Rómske ženy nám často hovoria o ponižovaní, verbálnych útokoch, nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, o neposkytnutí dostatočných informácií či segregácii na pôrodníckych oddeleniach. V našej správe sme situáciu v tejto oblasti podrobnejšie zdokumentovali. Veríme, že pritiahne pozornosť verejnosti aj zodpovedných štátnych inštitúcií, ktoré by mali konať a prijať účinné opatrenia smerujúce k zmene,“ povedala Agáta Duchoňová.

Odporúčania pre štátne inštitúcie

Mimovládne organizácie preto štátnym inštitúciám odporúčajú podniknúť niekoľko krokov, aby zabezpečili rešpektovanie práv rómskych žien.

Navrhujú napríklad zaviesť účinné opatrenia na riešenie systémovej diskriminácie a investovať do programov na zlepšenie prístupu rómskych žien ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie by sa s rómskymi ženami malo zaobchádzať dôstojne a s rešpektom,“ povedala regionálna riaditeľka európskeho programu v Centre pre reprodukčné práva Leah Hoctorová a dodala, že slovenská vláda musí podniknúť konkrétne kroky, aby rómske ženy dostali starostlivosť, ktorú potrebujú, a to bez rodovej a rasovej diskriminácie.

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia so sídlom v Košiciach, založená v roku 2001, ktorá prostredníctvom svojich aktivít presadzuje obhajobu ľudských práv na Slovensku. Správa Vakeras zorales – Hovoríme nahlas vychádza z rozhovorov s 38 rómskymi ženami, ktoré žijú v štyroch sociálne vylúčených rómskych komunitách v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Prešov.

Agentúra SITA požiada o stanovisko aj Ministerstvo zdravotníctva SR a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza.