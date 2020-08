Rómskej menšine na Slovensku chýbajú kultúrne inštitúcie, v ohrození je aj rómsky jazyk

Rómskej národnostnej menšine na Slovensku chýbajú stabilné kultúrne inštitúcie. Hoci existuje rómske divadlo Romathan či Múzeum kultúry Rómov, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea (SNM), no to je napríklad finančne, priestorovo aj personálne poddimenzované. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Jurina Rusnáková.

Ako ďalej priblížila, v tejto oblasti tiež chýbajú výskumné inštitúcie. Predovšetkým rómsky jazyk potrebuje podľa nej rýchlu záchranu, pretože mu hrozí zánik. Podľa Rusnákovej bolo dobrým krokom pre menšinové kultúry zriadenie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý však potrebuje viaceré systémové „opravy“.

V tejto súvislosti uviedla sociologička Zuzana Kusá, že dôležitou úlohou je aj podpora ďalšieho rozvíjania rómskeho jazyka. „Rozvíjanie rómskeho jazyka by nemalo byť v tieni nutnosti reformovať výučbu slovenského jazyka tak, aby podporovala rozvoj myslenia, argumentovania a predstavivosti – to potrebujú aj majoritné deti viac ako analýzu tvaroslovia či vetnej skladby,“ vysvetlila.

Sociologička na záver dodala, že je potrebné podporovať aj médiá, ktoré informujú aj v rómskom jazyku, organizovať súťaže v tvorbe poézie, prózy a osobitne aj v umeleckom preklade, ktorý sa aj v prípade slovenčiny značne zaslúžil o jej obohatenie.