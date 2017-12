Rómski študenti z Kežmarku vyrobili pre prezidentovho syna špeciálnu kolísku

POPRAD 3. decembra (WebNoviny.sk) – Rómski študenti zo Súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku vyrobili pre prezidenta Andreja Kisku ďalší darček, poslúžiť má predovšetkým jeho najmladšiemu synovi Martinkovi. Po spievajúcej lavičke z dielne umeleckých kováčov a stolárov, kytici kováčskych ruží a vyrezávaných darčekoch pre neho vytvorili detskú kolísku.

Súčasťou je aj kreslo

„Nie je to obyčajná kolíska, jej súčasťou je aj kreslo. Funguje to ako celok, no zároveň sa to dá rozdeliť aj na samostatnú kolísku či kreslo, je to viacfunkčné,“ prezradila pre agentúru SITA riaditeľka školy Aneta Jurgovianová. Nápad podľa jej slov vznikol počas Festivalu študentského remesla, ktorý škola organizovala v Kežmarku po piatykrát v júni, záštitu nad ním prevzal práve prezident.

Podľa prezidenta sa vďaka darčeku od študentov z Kežmarku začali Vianoce pre jeho rodinu o niečo skôr. Asi 40-kilogramovú kolísku mu odovzdali počas uplynulého týždňa v Poprade. „Darček sa nám veľmi páči. Uložíme do nej nášho Martinka, jeden z nás si môže sadnúť do kresla a zároveň ho hojdať a uspávať,“ povedal pre médiá pri stretnutí so študentmi. Prezradil tiež, že malý synček robí rodine radosť. „Je to usmievavé dieťa, v noci dobre spáva, dobre papá,“ dodal.

Daniel Oračka z Podhoran

Kolíska s kreslom má dĺžku 150 centimetrov, šírku 80 centimetrov a vysoká je jeden meter. Vyrobili ju budúci umeleckí stolári za pomoci dvoch majstrov. „Výroba trvala približne mesiac, kolíska je z dvoch druhov dreva, z tvrdého aj z lipy,“ uviedol jeden z odborných majstrov Juraj Jurgovian, podľa ktorého budú študenti v prípade záujmu vyrábať aj ďalšie takéto kolísky.

Podľa študenta Daniela Oračka z Podhoran išlo o náročnú prácu. „Práca s drevom ma ale baví. Keď skončím školu, chcem byť umeleckým stolárom,“ povedal. Svojou prácou prispeli aj dievčatá, budúce krajčírky ušili podsedáky obtiahnuté modrotlačou. Známe sú tiež tým, že v minulosti šili šaty na ples a koncertné vystúpenie aj pre speváčku Celeste Buckingham.

Súkromná škola Biela voda

Súkromná spojená škola Biela voda v Kežmarku sa venuje deťom predovšetkým z rómskych osád už osem rokov. „Keď sme začínali, nezišlo by mi na um, že naši žiaci budú vyrábať veci pre prezidenta. Chcela som, aby myšlienka vzdelávania Rómov priniesla svoje ovocie a vôbec som nepredpokladala, že budeme priekopníkmi v tomto vzdelávaní,“ povedala riaditeľka. Prezident túto školu navštívil niekoľkokrát, naposledy v jej elokovanom pracovisku v Ihľanoch (okr. Kežmarok) v apríli.

„Klobúk dole pred tým, že táto škola dokáže vytiahnuť možno často zabudnuté deti. Deti, ktoré by možno nemali budúcnosť, nevedeli by sa možno v praxi uchytiť. Dokáže z nich vychovať zručných remeselníkov, krajčírky či kaderníčky. Bol by som veľmi rád, ak by sa tento projekt darilo rozšíriť po celom Slovensku,“ povedal pri prijímaní daru v Poprade prezident.

Zruční remeselníci aj krajčírky

Podľa Jurgovianovej je vyučovanie na škole prispôsobené mentalite detí, funguje tam stupňovité vzdelávanie. „Napríklad budúci umeleckí stolári začínajú pri pomocných stolárskych prácach, potom pokračujú v odbore umelecký stolár. Snažíme sa ich naučiť vyrábať také veci, ktorými sa dokážu uživiť, a tým, že majú aj umelecké nadanie, nie je to problém,“ vysvetlila. Zameriavajú sa tak na remeslá, aby žiaci mohli aj priamo vo svojich komunitách vyrábať alebo opravovať veci. „Učíme ich robiť z druhotných materiálov, snažíme sa ich naučiť vyrobiť z nich zmysluplné výrobky,“ dodala.

Súkromná stredná odborná škola Biela voda bola založená 1. júla 2009, jej zriaďovateľom je nezávislá organizácia Carpe diem. Má sedem elokovaných pracovísk. Je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe.

Pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity. Odbory sú dopytovo orientované podľa požiadaviek pracovného trhu a lokality. Od septembra nesie názov Súkromná spojená škola. Má dve organizačné zložky, a to Strednú odbornú školu a Súkromné odborné učilište, v ktorom sa venujú deťom s mentálnym i kombinovaným postihnutím. V súčasnosti začali podľa riaditeľky otvárať aj nové odbory zamerané na prácu v komunite, ako je napríklad opatrovateľstvo.