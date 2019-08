Ronaldo a Messi vyšli naprázdno, najlepším hráčom podľa UEFA je Van Dijk

Ocenenie pre najlepšieho hráča roka podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) získal Holanďan Virgil van Dijk. Vysoký stopér anglického klubu FC Liverpool sa v užšom finále presadil v konkurencii Portugalčana Cristiana Ronalda z Juventusu Turín a Argentínčana Lionela Messiho z FC Barcelona.

„Musím sa poďakovať mojim spoluhráčom. Bez nich by som nikdy nič nedosiahol. Bola to dlhá cesta a som veľmi hrdý na to, že som získal túto trofej. Zásluhu na nej má každý, kto mi pomohol,“ vyhlásil Van Dijk v priamom prenose na webe UEFA.com.

Medzi futbalistkami triumf Bronzovej

Dvadsaťosemročný Van Dijk bol najlepším hráčom júnového finále Ligy majstrov 2018/2019, v ktorom pomohol Liverpoolu k triumfu nad Tottenhamom Hotspur (2:0).

Zahral si aj vo finále európskej Ligy národov, v ktorom Holanďania nestačili na Portugalčanov (0:1) pod kapitánskym vedením spomenutého Cristiana Ronalda. Honor najlepšej futbalistky sa ušiel Angličanke Lucy Bronzovej, ktorá na klubovej úrovni pôsobí vo francúzskom Olympique Lyon.

Najlepším stredopoliarom de Jong

V priebehu slávnostného žrebovania skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020 v Monaku odovzdali aj individuálne trofeje najlepším hráčom v jednotlivých formáciách v uplynulej sezóne.

V defenzíve „kraľoval“ víťaz Ligy majstrov z Liverpoolu, keďže najlepším brankárom sa stal Brazílčan Alisson Becker a spomedzi obrancov si túto poctu vyslúžil Virgil van Dijk.

Za najlepšieho stredopoliara korunovali Holanďana Frenkieho de Jonga, ktorý v minulom ročníku postúpil s Ajaxom Amsterdam do semifinále LM a v medzisezónnom období sa presunul do kádra FC Barcelona.

Práve do Katalánska, konkrétne pre Lionela Messiho, putuje trofej pre najlepšieho útočníka edície 2018/2019 podľa UEFA.