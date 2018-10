Ronaldo je pripravený nastúpiť proti Udinese, uviedol tréner Juventusu Massimiliano Allegri

TURÍN 5. októbra (WebNoviny.sk) – Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je podľa trénera Juventusu Turín Massimiliana Allegriho pripravený zasiahnuť do víkendového duelu talianskej najvyššej súťaže proti Udinese.

V uplynulých dňoch sa v médiach objavili informácie o údajnom znásilnení, ktorého sa mal Ronaldo dopustiť v roku 2009 v hotelovej izbe v Las Vegas. „Je v poriadku a pripravený vrátiť sa do akcie,“ uviedol Allegri podľa agentúry AP a dodal: „Je to delikátna situácia, no on ju dokáže zvládnuť. Na tréningoch je sústredený ako vždy.“

Obeti Kathryn Mayorgovej mal podľa nemeckého periodika Spiegel Ronaldo vlani zaplatiť 375 000 USD výmenou za mlčanie. Jej právnik teraz prehodnocuje tento počin ako základ pre občianskoprávny prípad na americkom súde. Tridsaťtrirčoný Ronaldo chýbal aj v portugalskej nominácii pre septembrové medzištátne zápasy a rovnako sa v národnom drese nepredstaví ani v októbrovom asociačnom termíne.