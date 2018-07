Ronaldo neprišiel do Juventusu na dovolenku, vo vyššom veku ešte nemá vrchol kariéry za sebou

TURÍN 17. júla (WebNoviny.sk) – Mnoho futbalistov má vo veku 33 rokov vrchol svojej kariéry už za sebou. Portugalčan Cristiano Ronaldo však prisľúbil, že nie je jedným z nich.

Ako je známe, rodák z Madeiry minulý týždeň spečatil svoj prestup zo španielskeho Realu Madrid do talianskeho Juventusu Turín. V pondelok premiérovo predstúpil pred zástupcov médií už ako hráč „starej dámy„.

Chce sa zapísať do histórie Juventusu

„Hráči v mojom veku sa s veľkým uznaním zvyknú presunúť skôr do Kataru alebo do Číny, takže príchod do takého skvelého klubu v mojom štádiu kariéry ma napĺňa radosťou,“ vyhlásil 33-ročný kapitán majstrov Európy z Francúzska 2016, ktorý na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua strávil deväť sezón.

„Som iný ako všetci ostatní hráči, ktorí si myslia, že v tomto veku sa ich kariéra končí. Chcem dokázať, že nie som ako oni. Je to pre mňa emotívny moment, pretože už nemám 23 ale 33 rokov. Nie som tu však na dovolenke. Chcem sa zapísať do histórie Juventusu a dúfam, že sa mi to aj podarí,“ doplnil Cristiano Ronaldo, ktorý v drese Realu nastrieľal 451 gólov v 438 zápasoch. S madridským tímom okrem iného 4-krát triumfoval v Lige majstrov, v roku 2017 v cardiffskom finále prispel k triumfu „bieleho baletu“ nad Juventusom (4:1) dvoma gólmi.

Pokúsi sa vyhrať všetky súťaže

Cristiano Ronaldo si uvedomuje, že sa od neho pod Alpami očakávajú hlavne góly. Juventus by nerád prišiel o post suveréna talianskej Serie A, ktorú ovládol v ostatných siedmich sezónach.

„Bude to ťažké, viem to. Liga je veľmi tvrdá, ale budeme pripravení. Vek nie je dôležitý, cítim sa dobre, mám motiváciu a budem sa snažiť vydať zo seba to najlepšie tak ako vždy. Pokúsime sa vyhrať všetky súťaže. Juventus bol viackrát krôčik od triumfu v Lige majstrov. Dúfam, že mu prinesiem šťastie,“ zakončil najlepší svetový futbalista ostatných rokov, ktorý na MS 2018 v Rusku zaznamenal štyri presné zásahy vrátane hetriku do siete Španielska v skupinovej fáze.